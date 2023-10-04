Не стерпів: пасажири літака посварились через рюкзак, яким дитину били по голові (фото)

Пасажир вдягнув на плечі великий рюкзак прямо у салоні літака. При цьому він бив по голові дитину і не просив вибачення. Ситуація розсердила батька хлопчика, через що на борту стався скандал.

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Чоловік летів у літаку разом з дружиною та сином і готувався до висадки. У певний момент він почав сварку з іншим пасажиром, який ніс на плечах рюкзак. Про подію, яка сталась на борту літака, написало видання Mirror.

Видання зазначило, що чоловік описав ситуацію у Reddit і спитав поради, чи правильно він вчинив.

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Конфлікт в літаку: деталі

Автор вказав, що після багатогодинного перельоту готувався до виходу разом з сім'єю. При цьому краєм вуха почув, як дружина звернулась до сина — попросила його "стежити за головою". Саме з цього моменту і почали розгортатись події.

Коли чоловік оглянувся, то побав поруч з сином пасажира, який натягнув на плечі великий рюкзак. При цьому він повертався і час від часу зачіпав голову хлопчика, який перебував поруч. Почувши зауваження жінки, він озвучив "безглузде виправдання" — пояснив, що йому важливо щось зробити, тому й сталась така ситуація з рюкзаком.

Після цього автор допису зауважив, що пасажир з рюкзаком повинен стежити за собою: "я сказав йому, що він шльопає мого сина і повинен бути обережнішим".

Тим часом дружина "розлютилась" за те, що пролунало зауваження сторонній людині.

Батько, чию дитину били по голові рюкзаком, впевнений, що пасажир був неправий і син до нього не повинен пристосуватись: "синові не потрібно було ворушитись, щоб пристосуватись до дебілів". На завершення він спитав поради у читачів Reddit: хто правий і чи він не "м*ак".

Конфлікт в літаку: опис ситуації в Reddit Фото: Скриншот

Тим часом оцінки читачів розділились, зауважило Mirror. Хтось визнавав, що пасажир з рюкзаком повинен був бути обережним — він відповідальний за незручності, які відчували поруч з ним інші. Своєю чергою, дружина намагалась залагодити конфлікт до його початку. Інші писали, що ця людина мала просто вибачитись, а не шукати виправдання для того, що він розмахує своїм багажем. Хтось нагадав, що сину, якого зачіпали рюкзаком, було нікуди діватись — вони перебували на борту літака. Саме тому сумки потрібно тримати на колінах.

Лунала також думка, що викликає питання поведінка сина — що він такого робив, що дістав рюкзаком по голові. Іншого ж читача цікавило питання: чому так легко виник конфлікт з дружиною.

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Нагадуємо, ЗМІ розповіли про загадку літака, який розбився дорогою до Китаю — подія сталась у 2014 році. Повітряне судно перебувало у повітрі близько семи годин: припускали, що ним керувала єдина жива людина на борту. Між тим у вересні 2023 року сталась авіакатастрофа в Італії — вибухнув військовий літак, внаслідок чого загинула дитина.