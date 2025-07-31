Пассажирка самолета перехитрила лимит по багажу, сделав немыслимое с чемоданом (видео)

Путешественница доказала сотрудникам авиакомпании Vueling, что ее багаж соответствует требованиям ручной клади, избежав доплаты в размере €200. Видео ее "подвига" набрало более 10 миллионов просмотров всего за несколько дней.

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Пассажирка стала звездой социальных сетей после того, как силой запихнула свой чемодан в металлический ящик для проверки размеров ручной клади в аэропорту. Соответствующий ролик впервые появился в TikTok, а затем разошелся по сети.

Женщина, которую зовут Арина, опубликовала видео, на котором с большим трудом втискивает свой багаж в измерительное устройство у стойки авиакомпании Vueling перед рейсом из Парижа в Лондон.

"Никогда не сдавайтесь, по крайней мере не ради €200", — отметила она в описании к видео.

Правила относительно багажа

Испанский лоукостер Vueling, как и многие другие бюджетные авиакомпании, славится строгим соблюдением правил относительно размеров багажа и высокими штрафами за нарушения. Компания взимает до €88 в аэропорту, если чемодан не соответствует их требованиям.

"Они попросили меня поместить чемодан в ящик, чтобы подтвердить, что он соответствует размерам. Казалось, их просто обеспокоил размер моего чемодана, поскольку он не выглядел как ручная кладь. Я была на 100% уверена, что чемодан поместится... К тому же я измерила его перед покупкой, и он соответствовал стандартам компании", — пояснила пассажирка.

Пассажирка не растерялась

На опубликованном видео можно увидеть настоящее противостояние: Арина с огромными усилиями толкает чемодан в бокс, а затем с не меньшим трудом вытаскивает его обратно. Сотрудница Vueling стоит ошеломленной.

Арина запихнула свою сумку в ящик для измерения багажа Фото: TikTok

"Она сказала с искренним удивлением, что я, видимо, очень сильная... Явно не ожидала, что чемодан вообще поместится", — говорит путешественница.

Пользователи TikTok хвалят женщину за настойчивость, а также раскритиковали авиакомпанию.

"Ее лицо — это иллюстрация фразы "я же говорила", — написал один из комментаторов;

"Она такая настоящая", — добавил другой.

"Это даже маленькая ручная кладь, я ненавижу авиакомпании", — прокомментировал еще один пользователь.

Зрители набросились с обвинениями на бюджетные авиакомпании, которые часто пытаются получить дополнительную прибыль за багаж пассажиров, даже когда чемоданы формально соответствуют установленным размерам.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пассажир в аэропорту Эдинбурга оказался в крайне неприятной ситуации, когда выяснил, что его ручная кладь слишком большая. На стойке регистрации мужчине не удалось втиснуть чемодан в ящик для измерения габаритов багажа — его реакция на это просто шокировала очевидцев.

Кроме того, одна из пассажирок сняла на видео, как работники авиакомпании American Airlines швыряют багаж в международном аэропорту Майами (США) Этот позорный инцидент привлек внимание даже американского министра транспорта.

Также мы рассказывали, как пассажиры самолета поссорились из-за рюкзака, которым ребенка били по голове.