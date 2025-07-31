Пасажирка літака перехитрила ліміт щодо багажу, зробивши немислиме з валізою (відео)

Мандрівниця довела співробітникам авіакомпанії Vueling, що її багаж відповідає вимогам ручної поклажі, уникнувши доплати у розмірі €200. Відео її "подвигу" набрало понад 10 мільйонів переглядів всього за кілька днів.

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Пасажирка стала зіркою соціальних мереж після того, як силою запхала свою валізу в металевий ящик для перевірки розмірів ручної поклажі в аеропорту. Відповідний ролик вперше з’явився у TikTok, а потім розійшовся мережею.

Жінка, яку звуть Аріна, опублікувала відео, на якому з великими зусиллями втискає свій багаж у вимірювальний пристрій біля стійки авіакомпанії Vueling перед рейсом з Парижа до Лондона.

"Ніколи не здавайтеся, принаймні не заради €200", — зазначила вона в описі до відео.

Правила щодо багажу

Іспанський лоукостер Vueling, як і багато інших бюджетних авіакомпаній, славиться суворим дотриманням правил щодо розмірів багажу та високими штрафами за порушення. Компанія стягує до €88 в аеропорту, якщо валіза не відповідає їхнім вимогам.

"Вони попросили мене помістити валізу в ящик, щоб підтвердити, що вона відповідає розмірам. Здавалося, їх просто занепокоїв розмір моєї валізи, оскільки вона не виглядала як ручна поклажа. Я була на 100% впевнена, що валіза поміститься… До того ж я виміряла її перед покупкою, і вона відповідала стандартам компанії", — пояснила пасажирка.

Пасажирка не розгубилась

На опублікованому відео можна побачити справжнє протистояння: Аріна з величезними зусиллями штовхає валізу в бокс, а потім з не меншими труднощами витягує її назад. Співробітниця Vueling стоїть приголомшеною.

Аріна запхала свою сумку в ящик для вимірювання багажу Фото: TikTok

"Вона сказала зі щирим здивуванням, що я, мабуть, дуже сильна… Явно не очікувала, що валіза взагалі поміститься", — каже мандрівниця.

Користувачі TikTok хвалять жінку за наполегливість, а також розкритикували авіакомпанію.

"Її обличчя — це ілюстрація фрази "я ж казала", — написав один з коментаторів;

"Вона така справжня", — додав інший.

"Це навіть маленька ручна поклажа, я ненавиджу авіакомпанії", — прокоментував ще один користувач.

Глядачі накинулися зі звинуваченнями на бюджетні авіакомпанії, які часто намагаються отримати додатковий прибуток за багаж пасажирів, навіть коли валізи формально відповідають встановленим розмірам.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Пасажир в аеропорту Единбурга опинився у вкрай неприємній ситуації, коли з'ясував, що його ручна поклажа занадто велика. На стійці реєстрації чоловікові не вдалося втиснути валізу в ящик для вимірювання габаритів багажу — його реакція на це просто шокувала очевидців.

Крім того, одна з пасажирок зняла на відео, як працівники авіакомпанії American Airlines жбурляють багаж у міжнародному аеропорту Маямі (США).Цей ганебний інцидент привернув увагу навіть американського міністра транспорту.

Також ми розповідали, як пасажири літака посварились через рюкзак, яким дитину били по голові.