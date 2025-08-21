Пассажирка самолета перехитрила лимит багажа, использовав свое тело: больше этого не повторит (фото)

Девушка стояла в туалете аэропорта перед зеркалом и пыталась засунуть верх от бикини сбоку своего нового розового бюстгальтера. Далее она положила свой неиспользованный спортивный комплект, а за ним — рыболовный жилет.

С каждым предметом ее отражение становилось немного пышнее. Как для человека, который никогда не имел особого опыта в этом, это может показаться дешевой пластикой груди. Но это было не тщеславие — это была стратегия. Об этом пишет Metro.

"Несу половину чемодана на груди"

"Я летела домой из Лиссабона Wizz Air в январе, и они позволяют бесплатно провозить только крошечную ручную кладь размером 40 x 30 x 20 см. Я прекрасно справилась с рейсом туда благодаря рыболовному жилету с более чем 15 карманами, но на обратном рейсе я очень хотела попробовать другой лайфхак. Я осторожно застегнула молнию на куртке и в последний раз взглянула в зеркало, прежде чем отправиться к выходу, молясь, чтобы никто не заметил, что я фактически несу половину чемодана на груди", — рассказала женщина.

Женщина лайфхаком пронесла вещи на борт самолета Фото: Metro

Как возникла идея

Идея возникла ранее тем же утром, когда женщина перебирала полки с распродажами в лиссабонском H&M, надеясь найти что-то для тестирования.

"Я надеялась на худи с глубокими карманами или узкую сумку, которую можно было бы засунуть под пальто, но вместо этого мои руки остановились на большом бюстгальтере со сниженной ценой до 5 евро. Я уже собиралась оттолкнуть его, когда мне пришла в голову идея: что, если бы этот бюстгальтер был решением для дополнительного места в багаже? Концепция ношения дополнительной одежды, чтобы избежать штрафов, безусловно, не нова. Это прекрасно суммирует театральность, к которой нам приходится прибегать, чтобы просто взять несколько дополнительных вещей на борт, не платя больше", — рассказала она.

Женщина лайфхаком пронесла вещи на борт самолета Фото: Metro

И логика была непоколебимой: авиакомпании взвешивают и измеряют сумку, а не тело.

"Карманы моего пальто годами носили излишки снеков и зарядных устройств, так почему бы не дать моей груди также частичку активности? В день моего полета я не собиралась проходить через службу безопасности, выглядя так, будто мне сделали португальское увеличение груди — речь шла о том, чтобы пройти через весы и измерители размеров сумок. Технически, одежда не должна была бы вызывать тревогу, но мысль об обыске, показывающем лоскутки ткани, была достаточной, чтобы заставить меня покраснеть. Поэтому я запихнула бюстгальтер в сумку, прошла через службу безопасности и сразу направилась в туалеты, чтобы переодеться. Далее я надела бюстгальтер — поверх рубашки для скорости — и потом началась набивка", — отметила туристка.

Бикини и спортивный комплект аккуратно уместились в одну чашечку, рыбацкий жилет — в другую. С каждым добавлением силуэт менялся, и женщина не могла не хихикать, напоминая себе, как в детстве играла в переодевание и запихивала пучки туалетной бумаги под кофту.

Как отреагировал парень

"Когда я вышла, Джеймс — мой парень и спутник — осмотрел меня с головы до ног, его брови с каждой секундой поднимались выше. Он не сказал ни слова, но его выражение лица говорило само за себя: что ты, ради всего святого, сделала?" — вспоминает туристка.

В общем посадка прошла гладко, но женщине не терпелось добраться до своего места и избавиться от своего нелепого наряда.

"Успокоившись, я наконец смогла поразмышлять над этим лайфхаком. Сработал ли он? Да. Я не платила за еще одну сумку и прошла без вопросов. Но недостатки были очевидными. Невозможно упаковать много вещей, не выглядя совершенно неестественно, здесь душно, и вы неизбежно опозоритесь, если решите снять чемодан. Сделала бы я это снова? Нет. Это было один раз. Как по мне, есть гораздо лучшие лайфхаки", — говорит она.

