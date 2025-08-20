"Все были напуганы": на борту самолета заметили трещину в окне, что это было на самом деле (фото)

Мужчина был "встревожен" после того, как сел на свое место на рейс на Ибицу, но обнаружил, что в его окне дыра. 32-летний Ааррон Гивз летел из аэропорта Манчестера рейсом Ryanair, следовавшим на Белый остров, когда заметил треснувшее окно.

Выразив свою обеспокоенность экипажу, Ааррону сказали, что нет причин для беспокойства. Об этом пишет The Sun.

Пассажиры были напуганы

Оказалось, что было повреждено только пластиковое покрытие на коробке окна, а не само окно. Ааррон снял на видео треснувшее окно, просунув палец сквозь отверстие в коробке окна. А другие пассажиры были слишком "напуганы", чтобы подойти и сесть возле него.

По словам мужчины, инженер сообщил персоналу, что окно конструктивно прочное.

На борту самолета было треснувшее окно Фото: The Sun

На видео, снятом Аарроном, видно, как его товарищи обеспокоены, когда он тычет разбитую коробку окна. Видно, как оно гнется, и часть его отломилась.

Согласно заявлению Ryanair, повреждена была только "оконная форточка", которая используется для защиты окна от царапин. Авиакомпания утверждала, что с тех пор заменила сломанный кусок самолета.

Ааррон сказал: "Все были напуганы, и никто не хотел сидеть рядом. Я увидел трещину после открытия окна, поэтому она уже была там, когда я сел в самолет".

Пассажир показал треснувшее окно Фото: The Sun

Мужчина признался, что на самом деле очень волновался, но в конце концов все обошлось хорошо.

Когда Ааррон сел на самолет, повреждение уже было, и ему не было предоставлено никаких объяснений относительно того, как это произошло. А полет, судя по всему, состоялся по плану, несмотря на повреждения самолета.

