"Усі були налякані": на борту літака помітили тріщину у вікні, що це було насправді (фото)

Чоловік був "стривожений" після того, як сів на своє місце на рейс на Ібіцу, але виявив, що у його вікні дірка. 32-річний Ааррон Гівз летів з аеропорту Манчестера рейсом Ryanair, що прямував на Білий острів, коли помітив тріснуте вікно.

Висловивши свою стурбованість екіпажу, Ааррону сказали, що немає причин для занепокоєння. Про це пише The Sun.

Пасажири були налякані

Виявилося, що було пошкоджено лише пластикове покриття на коробці вікна, а не саме вікно. Ааррон зняв на відео тріснуте вікно, просунувши палець крізь отвір у коробці вікна. А інші пасажири були занадто "налякані", щоб підійти і сісти біля нього.

За словами чоловіка, інженер повідомив персоналу, що вікно конструктивно міцне.

На борту літака було тріснуте вікно Фото: The Sun

На відео, знятому Аарроном, видно, як його товариші стурбовані, коли він тикає розбиту коробку вікна. Видно, як воно гнеться, і частина його відламалася.

Згідно із заявою Ryanair, пошкоджена була лише "віконна форточка", яка використовується для захисту вікна від подряпин. Авіакомпанія стверджувала, що з того часу замінила зламаний шматок літака.

Ааррон сказав: "Усі були налякані, і ніхто не хотів сидіти поруч. Я побачив тріщину після відкриття вікна, тож вона вже була там, коли я сів у літак".

Пасажир показав тріснуте вікно Фото: The Sun

Чоловік зізнався, що насправді дуже хвилювався, але зрештою все обійшлося добре.

Коли Ааррон сів на літак, пошкодження вже було, і йому не було надано жодних пояснень щодо того, як це сталося. А політ, судячи з усього, відбувся за планом, попри пошкодження літака.

