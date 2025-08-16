Помилка пасажирів: пілот назвав місце в літаку, де найчастіше губляться речі (відео)

Пілот авіакомпанії розповів, чому пасажирам не варто класти речі в кишеню на спинці сидіння в літаку. За його словами, шанс загубити їх там майже стовідсотковий.

Перед початком сезону відпусток пілот авіакомпанії поділився в TikTok важливою порадою, яка може врятувати пасажирів від неприємних ситуацій.

Капітан Стів (@captain.steeeve8), який регулярно ділиться лайфхаками про перельоти, пояснив, що особисті речі, залишені пасажирами в кишені на спинці сидіння, майже завжди губляться. Навіть якщо помітити пропажу одразу після приземлення, шанс повернути забуте стрімко зменшується з кожною хвилиною.

"Перестаньте класти особисті речі в кишеню на спинці сидіння. Якщо ви продовжите так робити, то втратите їх назавжди", — попередив пілот.

За його словами, в кишенях найчастіше залишаються документи, книжки, ґаджети та навіть цінні дрібниці на кшталт окулярів або квитків. В умовах швидкого прибирання літаків перед новим рейсом речі практично неможливо відстежити.

У коментарях до ролика підписники ділилися своїми історіями:

одна жінка розповіла, як її вчителька забула в кишені перевірені зошити, і весь клас отримав п'ятірки;

інший користувач зізнався, що загубив там Kindle (електронна книга);

третій написав, що через кишеню на кілька місяців позбувся улюбленої книги.

Порада пілота збіглася в часі з іншим незвичайним попередженням від бортпровідниці з ніком @cherdallas. Вона настійно рекомендує пасажирам не мити руки в літакових туалетах, а користуватися антисептиком.

За її словами, вода в раковинах може містити бактерії, а самі раковини нерідко використовуються не за призначенням.

"Я багато разів бачила, що з ними робили пасажири. Раковини ніколи не бувають чистими", — пояснила стюардеса.

