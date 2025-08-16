Ошибка пассажиров: пилот назвал место в самолете, где чаще всего теряются вещи (видео)

Пилот авиакомпании рассказал, почему пассажирам не стоит класть вещи в карман на спинке сиденья в самолете. По его словам, шанс потерять их там почти стопроцентный.

Перед началом сезона отпусков пилот авиакомпании поделился в TikTok важным советом, который может спасти пассажиров от неприятных ситуаций.

Капитан Стив (@captain.steeeve8), который регулярно делится лайфхаками о перелетах, объяснил, что личные вещи, оставленные пассажирами в кармане на спинке сиденья, почти всегда теряются. Даже если заметить пропажу сразу после приземления, шанс вернуть забытое стремительно уменьшается с каждой минутой.

"Перестаньте класть личные вещи в карман на спинке сиденья. Если вы продолжите так делать, то потеряете их навсегда", — предупредил пилот.

По его словам, в карманах чаще всего остаются документы, книги, гаджеты и даже ценные мелочи вроде очков или билетов. В условиях быстрой уборки самолетов перед новым рейсом вещи практически невозможно отследить.

В комментариях к ролику подписчики делились своими историями:

одна женщина рассказала, как ее учительница забыла в кармане проверенные тетради, и весь класс получил пятерки;

другой пользователь признался, что потерял там Kindle (электронная книга);

третий написал, что из-за кармана на несколько месяцев лишился любимой книги.

Совет пилота совпал по времени с другим необычным предупреждением от бортпроводницы с ником @cherdallas. Она настоятельно рекомендует пассажирам не мыть руки в самолетных туалетах, а пользоваться антисептиком.

По ее словам, вода в раковинах может содержать бактерии, а сами раковины нередко используются не по назначению.

"Я много раз видела, что с ними делали пассажиры. Раковины никогда не бывают чистыми", — объяснила стюардесса.

Ранее Фокус сообщал, что всего один предмет в сумке спровоцировал пожар в самолете. Пассажиры рейса VA1528 Virgin Australia из Сиднея в Хобарт испытали настоящий шок, когда прямо во время посадки в салоне вспыхнул огонь. Причиной стал внешний аккумулятор, загоревшийся в верхней багажной полке.

Также стало известно, что во время круиза пассажиры заметили нечто жуткое на борту лайнера. Одна из туристок увидела, что чей-то телефон завис на выступе корпуса в нескольких сантиметрах от воды. Многие пользователи предположили, что рискнули бы спуститься за гаджетом.