Кошмар во время круиза: пассажиры заметили нечто жуткое на борту лайнера (видео)

Во время круиза Royal Caribbean пассажиры стали очевидцами опасного момента. Одна из туристок заметила, что чей-то телефон завис на выступе корпуса в нескольких сантиметрах от воды. Многие пользователи предположили, что рискнули бы спуститься за гаджетом.

Related video

Пассажирка сняла на видео момент, когда телефон упал на край 12-этажного круизного лайнера. Ролик она опубликовала в своем TikTok.

На борту круизного лайнера Icon of the Seas компании Royal Caribbean произошел инцидент, который мог закончиться падением дорогостоящего гаджета в море. Пассажирка судна, 24-летняя Эбби Моррис из штата Мичиган (США), стала свидетельницей, как чей-то телефон упал на узкий выступ корпуса корабля, зависнув буквально в сантиметрах от воды.

По словам девушки, момент произошел 18 июля во время круиза, который проходил с 11 по 19 июля и включал остановки в Сент-Томасе, Сент-Мартине и КокоКей. Девушка отдыхала на балконе 12-го этажа вместе с родственниками, когда заметила упавший с верхнего яруса смартфон. Телефон лежал на самом краю под всеми балконами и каютами. Владельца устройства она не видела, но сообщила о находке члену экипажа.

По ее словам, после ужина гаджет все еще находился на месте, но на следующий день она уже не проверяла.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в интернете, ведь для многих потеря телефона в море является одним из худших кошмаров в путешествии. Некоторые пользователи соцсетей признавались, что от одного вида видео у них "срабатывала реакция бей или беги", а другие писали, что рискнули бы спуститься за устройством.

Согласно отчету Международной ассоциации круизных линий (CLIA), в 2024 году круизы пользовались рекордным спросом. Число пассажиров достигло 34,6 миллиона человек, что на 9% больше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что круизы занимают менее 3% мирового туризма, они остаются одной из самых устойчивых ниш отрасли.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина из-за неудачного загара стал звездой сети. Оказалось, что турист постоянно до этого ходил в носках и рабочей обуви, из-за чего его ноги обходили лучи солнца.

Также стало известно, что на пляже в Одессе вспыхнула массовая драка между отдыхающими после того, как кто-то включил русскую музыку. Она была в несколько волн — в целом дрались женщины в купальниках.