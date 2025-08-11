Кошмар під час круїзу: пасажири помітили дещо моторошне на борту лайнера (відео)

Під час круїзу Royal Caribbean пасажири стали очевидцями небезпечного моменту. Одна з туристок помітила, що чийсь телефон завис на виступі корпусу за кілька сантиметрів від води. Багато користувачів припустили, що ризикнули б спуститися за гаджетом.

Пасажирка зняла на відео момент, коли телефон упав на край 12-поверхового круїзного лайнера. Ролик вона опублікувала у своєму TikTok.

На борту круїзного лайнера Icon of the Seas компанії Royal Caribbean стався інцидент, який міг закінчитися падінням дорогого гаджета в море. Пасажирка судна, 24-річна Еббі Морріс зі штату Мічиган (США), стала свідком того, як чийсь телефон упав на вузький виступ корпусу корабля, зависши буквально в сантиметрах від води.

За словами дівчини, момент стався 18 липня під час круїзу, який проходив з 11 по 19 липня і включав зупинки в Сент-Томасі, Сент-Мартіні та КокоКей. Дівчина відпочивала на балконі 12-го поверху разом із родичами, коли помітила смартфон, що впав із верхнього ярусу. Телефон лежав на самому краю під усіма балконами і каютами. Власника пристрою вона не бачила, але повідомила про знахідку члену екіпажу.

За її словами, після вечері гаджет усе ще перебував на місці, але наступного дня вона вже не перевіряла.

Ситуація викликала бурхливе обговорення в інтернеті, адже для багатьох втрата телефону в морі є одним із найгірших кошмарів у подорожі. Деякі користувачі соцмереж зізнавалися, що від одного вигляду відео в них "спрацьовувала реакція бий або біжи", а інші писали, що ризикнули б спуститися за пристроєм.

Згідно зі звітом Міжнародної асоціації круїзних ліній (CLIA), у 2024 році круїзи мали рекордний попит. Кількість пасажирів досягла 34,6 мільйона осіб, що на 9% більше, ніж минулого року. Попри те що круїзи займають менше ніж 3% світового туризму, вони залишаються однією з найстійкіших ніш галузі.

