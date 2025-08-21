Пасажири круїзного лайнера влаштували масову бійку за їжу: що сталося (відео)

На круїзному лайнері Carnival спалахнула масова бійка після сварки через курячі стріпси. Кадри, які ширяться в мережі, показують, як десятки пасажирів б'ють одне одного кулаками та ногами, поки охорона намагається припинити сутичку.

Related video

Сутичка розгорнулася в обідній зоні гігантського круїзного лайнера близько 2-ї години ночі в останній день його подорожі. Коли круїз повертався до Маямі, раптово почалася нічна бійка. На відео видно близько 20 пасажирів, як чоловіків, так і жінок, які беруть участь у сутичці. Про це пише The Sun.

На круїзному лайнері побилися люди

Кілька хаотичних ударів лунають, до бійки приєднується все більше людей. Деякі пасажири продовжують розмахувати руками на землі після ударів. Інші намагаються розмахувати руками по інших відвідувачах, перш ніж промахнулися і самі впали на підлогу.

Видно, як люди падають на землю після ударів, а інші шалено завдають одне одному ударів.

В якийсь момент пара людей тримається за голову, оточена взуттям, яке злетіло під час бійки. Видно, як дві жінки знімають цю бійку.

Чути, як одна пасажирка кричить: "Де, чорт забирай, охорона?"

На відео видно трьох охоронців-чоловіків, один з яких телефонує на підтримку, а двоє інших намагаються відтягнути людей від бійки. Усім учасникам, схоже, менше 30 років, багато з них набагато молодші.

Причина бійки

На відео чути, як автор пояснює ймовірну причину бійки. Майк зізнається: "Через курячі стріпси — це божевілля".

Пізніше творець контенту відповів на кілька коментарів в Instagram щодо бійки, сказавши, що вона насправді загострилася через "більше", ніж просто їжу.

Майк зізнався: "Ми не були достатньо близькими, щоб зрозуміти, чому [бійка] насправді почалася, ми просто знали, що вони стояли в черзі за їжею".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Пасажирка літака перехитрила ліміт багажу, використавши своє тіло.

Момент відпочинку з видом на Середземне море обернувся для пасажирки круїзного лайнера Royal Caribbean несподіваним відкриттям.

Крім того, 50-річна жінка вирішила втілити свою мрію та переселилася на розкішний корабель, який три з половиною роки мандруватиме світом.