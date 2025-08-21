Пассажиры круизного лайнера устроили массовую драку за еду: что произошло (видео)

На круизном лайнере Carnival вспыхнула массовая драка после ссоры из-за куриных стрипсов. Кадры, которые распространяются в сети, показывают, как десятки пассажиров бьют друг друга кулаками и ногами, пока охрана пытается прекратить схватку.

Схватка развернулась в обеденной зоне гигантского круизного лайнера около 2-х часов ночи в последний день его путешествия. Когда круиз возвращался в Майами, внезапно началась ночная драка. На видео видно около 20 пассажиров, как мужчин, так и женщин, участвующих в схватке. Об этом пишет The Sun.

Несколько хаотичных ударов раздаются, к драке присоединяется все больше людей. Некоторые пассажиры продолжают размахивать руками на земле после ударов. Другие пытаются размахивать руками по другим посетителям, прежде чем промахнулись и сами упали на пол.

Видно, как люди падают на землю после ударов, а другие безумно наносят друг другу удары.

В какой-то момент пара людей держится за голову, окруженная обувью, которая слетела во время драки. Видно, как две женщины снимают эту драку.

Слышно, как одна пассажирка кричит: "Где, черт возьми, охрана?"

На видео видно трех охранников-мужчин, один из которых звонит в поддержку, а двое других пытаются оттянуть людей от драки. Всем участникам, похоже, меньше 30 лет, многие из них гораздо моложе.

Причина драки

На видео слышно, как автор объясняет вероятную причину драки. Майк признается: "Из-за куриных стрипсов — это безумие".

Позже создатель контента ответил на несколько комментариев в Instagram относительно драки, сказав, что она на самом деле обострилась из-за "большего", чем просто еда.

Майк признался: "Мы не были достаточно близки, чтобы понять, почему [драка] на самом деле началась, мы просто знали, что они стояли в очереди за едой".

