Женщина уволилась с работы и отправилась в непрерывный круиз: как она живет на корабле (фото)

50-летняя Рина Кавацца решила воплотить свою мечту и переселилась на роскошный корабль, который три с половиной года будет путешествовать по миру. За это время лайнер посетит 147 стран и более 400 городов.

Related video

Бывшая фитнес-тренер из Брисбена потратила £90 000 (около 5 млн грн), чтобы стать жительницей круизного судна Villa Vie Odyssey. Женщина имеет собственную каюту с иллюминатором и все удобства: рестораны, бассейны, спа, фитнес-центр, театральный зал и даже несколько баров, пишет The Sun.

Женщина получила возможность пользоваться каютой в течение 15 лет. В стоимость входит не только проживание, но и питание, напитки, уборка, прачечная и Wi-Fi. Ежемесячный сервисный сбор составляет около £2 269 (примерно £75 в день).

Каюта Рины Кавацци Фото: The Sun

От мамы пятерых детей до жительницы лайнера

Рина впервые открыла для себя круизы еще в 2000-х, путешествуя с детьми. За это время она совершила более 10 морских путешествий, в частности в Китай и США. После развода отправилась в свое первое самостоятельное путешествие в 2023 году, и это только подкрепило ее любовь к жизни на море.

"Я потеряла родителей, мои дети стали взрослыми, и я поняла, что сейчас у меня есть шанс реализовать свою мечту — увидеть мир", — рассказывает женщина.

Сначала она приобрела билет на трехлетний круиз, но его отменили. Несмотря на это, она не отказалась от замысла и воспользовалась новым предложением компании Villa Vie.

Занятия спортом на корабле Фото: The Sun

Быт на борту: от романов до приключений

Лайнер имеет восемь палуб, три бара, рестораны, театр, бассейн с джакузи и спа-зону. На борту проживает около 900 человек, большинство из них — одиночки в возрасте 50+. По словам Рины, атмосфера иногда напоминает реалити-шоу: кто-то знакомится, влюбляется, даже женится прямо на корабле.

За десять месяцев путешествия женщина уже успела побывать в более чем 30 странах. Среди самых ярких моментов она называет посещение Мачу-Пикчу, Игуасу, полет над Гранд-Каньоном и катание на собачьих упряжках.

Семья на расстоянии — и новый стиль жизни

Хотя Рина скучает по детям, они поддерживают ее выбор. Один из сыновей даже присоединился к ней на три месяца во время путешествия по Южной Америке, заплатив всего £24 в день за проживание в ее каюте.

"Когда случаются мелкие проблемы — например, со связью или водопроводом — я просто выхожу на палубу, смотрю на море и напоминаю себе, что впереди новое невероятное путешествие. Это действительно замечательная жизнь", — делится она.

Что будет после завершения первого трехлетнего рейса, Рина еще не решила. Но одно понятно — море уже стало ее домом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Круизный лайнер потерял питание на борту. Корабль оказался в опасной ситуации.

Алиса Несвит поделилась впечатлениями от семидневного круиза и рассказала, какое питание предлагают на лайнере.

Кроме того, во время круиза Royal Caribbean пассажиры стали очевидцами опасного момента. Одна из туристок заметила, что чей-то телефон завис на выступе корпуса в нескольких сантиметрах от воды.