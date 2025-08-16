Круизный лайнер потерял питание на борту: что ждет пассажиров посреди моря (видео)

Лайнер Constellation компании Celebrity Cruises оказался в опасной ситуации. Из-за отключения электричества на борту, судно несколько часов дрейфовало у побережья Италии, пока не был проведен ряд восстановительных работ.

2 августа пассажиры судна едва не стали свидетелями того, как их роскошный отпуск превращается в катастрофу из-за отключения электричества, сообщает LAD BIble.

Из-за потери питания судно простояло около трех часов во время плавания у побережья Италии 2 августа. Сообщается, что он оставался без питания и кондиционирования воздуха чуть менее трех часов.

Компания Royal Caribbean, которой принадлежит круизный лайнер, подтвердила, что судно столкнулось с "технической неисправностью". Впоследствии стало известно, что все проблемы на судне удалось устранить в тот же день.

"Если в этом случае проблему удалось быстро решить, многие задумываются: что же происходит, когда круизный лайнер теряет питание?" — интересуются журналисты.

Они говорят, что дальнейший алгоритм проблем будет развиваться следующим образом: потеря хода судна, исчезает свет, а работа кондиционеров может быть нарушена. Впоследствии лифты обычно отключают, прежде всего из соображений безопасности, чтобы предотвратить их остановку с пассажирами внутри.

"На мостике могут временно отказать радар, GPS и средства связи, хотя обычно в таких случаях используют резервные системы. Также системы туалетов и подачи пресной воды также могут прекратить работу, ведь они зависят от электрических насосов", — сообщают представители СМИ.

История судна Constellation напомнила случай с круизом в 2013 году

В то же время на случай аварийных ситуаций, большинство круизных лайнеров оснащены аварийными генераторами. Такие системы обычно поддерживают работу критических систем: аварийного освещения, управления с мостика, а также связь с береговой охраной и портовыми службами.

"Они также питают основное медицинское оборудование и ключевые навигационные системы. В случае с лайнером Celebrity Cruises компания Royal Caribbean подтвердила, что аварийные генераторы, расположенные на верхних палубах, автоматически запускаются и используют независимый источник топлива", — говорится в тексте.

После известного случая с "Фекальным круизом" 2013 года, во время которого пожар в двигателе оставил 4 тысячи пассажиров круиза без света и водопровода, компания Carnival Cruises инвестировать более $500 млн (более 21 млрд гривен) в модернизацию флота, включая резервные генераторы и системы пожаротушения.

