Круїзний лайнер втратив живлення на борту: що чекає на пасажирів посеред моря (відео)

Лайнер Constellation компанії Celebrity Cruises опинився в небезпечній ситуації. Через відключення електрики на борту, судно кілька годин дрейфувало біля узбережжя Італії, допоки не було проведено низку відновлювальних робіт.

2 серпня пасажири судна ледь не стали свідками того, як їхня розкішна відпустка перетворюється на катастрофу через відключення електрики, повідомляє LAD BIble.

Через втрату живлення судно простояло близько трьох годин під час плавання біля узбережжя Італії 2 серпня. Повідомляється, що він залишався без живлення та кондиціонування повітря трохи менш ніж три години.

Компанія Royal Caribbean, якій належить круїзний лайнер, підтвердила, що судно зіткнулося з "технічною несправністю". Згодом стало відомо, що всі проблеми на судні вдалося усунути того ж дня.

"Якщо в цьому випадку проблему вдалося швидко вирішити, багато хто замислюється: що ж відбувається, коли круїзний лайнер втрачає живлення?" — цікавляться журналісти.

Вони говорять, що подальший алгоритм проблем буде розвиватися наступним чином: втрата ходу судна, зникає світло, а робота кондиціонерів може бути порушена. Згодом ліфти зазвичай відключають, передусім із міркувань безпеки, щоб запобігти їхній зупинці з пасажирами всередині.

"На містку можуть тимчасово відмовити радар, GPS і засоби зв’язку, хоча зазвичай у таких випадках використовують резервні системи. Також системи туалетів і подачі прісної води також можуть припинити роботу, адже вони залежать від електричних насосів", — повідомляють представники ЗМІ.

Історія судна Constellation нагадала випадок з круїзом в 2013 році

Водночас на випадок аварійних ситуацій, більшість круїзних лайнерів оснащені аварійними генераторами.Такі системи зазвичай підтримують роботу критичних систем: аварійного освітлення, управління з містка, а також зв’язок із береговою охороною та портовими службами.

"Вони також живлять основне медичне обладнання та ключові навігаційні системи. У випадку з лайнером Celebrity Cruises компанія Royal Caribbean підтвердила, що аварійні генератори, розташовані на верхніх палубах, автоматично запускаються та використовують незалежне джерело пального", — йдеться в тексті.

Після відомого випадку з "Фекальним круїзом" 2013 року, під час якого пожежа у двигуні залишила 4 тисячі пасажирів круїзу без світла й водопроводу, компанія Carnival Cruises інвестувати понад $500 млн (понад 21 млрд гривень) модернізацію флоту, включно з резервними генераторами та системами пожежогасіння.

