Брудні секрети під палубою: які смертельні хвороби кишать на круїзних лайнерах

Мільйони людей по всьому світу щороку вирушають у подорожі на круїзних лайнерах. Однак нове дослідження виявило майже два десятки круїзних лайнерів, які буквально кишать смертельними хворобами.

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Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) склали список щонайменше 17 круїзних лайнерів, які повідомили про спалахи захворювань у період із січня до травня 2025 року, пише Daily Mail.

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Епідемії на круїзних лайнерах

Круїзні компанії, включно з Holland America, Princess Cruises, Viking і Cunard, останніми місяцями зіткнулися з епідеміями на кількох суднах, що спонукало їх знову звернути увагу на протоколи санітарії та безпеки харчових продуктів на борту.

Дослідники зазначають, що норовірус, також відомий як "вірус круїзних лайнерів" через швидке розповсюдження в тісних приміщеннях, був найпоширенішою причиною у відомих 13 випадках, коли захворіли 1568 гостей і членів екіпажу.

Відомо, що норовірус неймовірно небезпечний і може спричиняти:

блювоту;

діарею;

спазми шлунка.

Вірус легко передається і поширюється, як правило, через забруднені поверхні, прямий контакт або їжу, приготовану інфікованим екіпажем. Відомо, що норовірус може виживати на поверхнях протягом декількох днів, що ускладнює стримування хвороби на круїзному лайнері.

Відомо, що судно Silver Ray, що експлуатується Silversea Cruises, повідомило про спалах, викликаний кишковою паличкою, а на Sea Cloud Spirit, імовірно, був спалах сигуатери — захворювання, пов'язаного з вживанням у їжу рифової риби, зараженої токсинами.

Чотири інших круїзних судна, Seven Seas Explorer, Zuiderdam, National Geographic Sea Lion і Silver Ray, були обстежені на предмет спалахів шлунково-кишкових захворювань, але конкретний збудник так і залишився невідомим.

Що таке спалах захворювання на круїзному лайнері?

За даними CDC, спалахом на круїзному лайнері вважається ситуація, коли щонайменше 3% пасажирів або членів екіпажу повідомляють про симптоми шлунково-кишкового захворювання під час рейсу. Ці спалахи відстежуються в рамках Програми санітарної обробки суден (VSP) агентства, яка відстежує і розслідує проблеми зі здоров'ям на суднах, що заходять у порти США.

Відомо, що програма перевіряє безпеку води та харчів на суднах, а також дотримання гігієни, утилізацію відходів і боротьбу зі шкідниками. Цікаво, що попри нещодавні спалахи, всі зачеплені судна отримали задовільні оцінки — від 85 і вище за 100-бальною шкалою.

Раніше Фокус писав про те, як вчені перетворили шкідливі віруси на наших помічників.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.