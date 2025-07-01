Грязные секреты под палубой: какие смертельные болезни кишат на круизных лайнерах
Миллионы людей по сему миру ежегодно отправляются в путешествия на круизных лайнерах. Однако новое исследование обнаружило почти два десятка круизных лайнеров, которые буквально кишат смертельными болезнями.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) составили список по меньшей мере 17 круизных лайнеров, которые сообщили о вспышках заболеваний в период с января по май 2025 года, пишет Daily Mail.
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Эпидемии на круизных лайнерах
Круизные компании, включая Holland America, Princess Cruises, Viking и Cunard, в последние месяцы столкнулись с эпидемиями на нескольких судах, что побудило их вновь обратить внимание на протоколы санитарии и безопасности пищевых продуктов на борту.
Исследователи отмечают, что норовирус, также известный как "вирус круизных лайнеров" из-за быстрого распространения в тесных помещениях, был наиболее распространенной причиной в известных 13 случаях, когда заболели 1568 гостей и членов экипажа.
Известно, что норовирус невероятно опасен и может вызывать:
- рвоту;
- диарею;
- спазмы желудка.
Вирус легко передается и распространяется, как правило, через загрязненные поверхности, прямой контакт или пищу, приготовленную инфицированным экипажем. Известно, что норовирус может выживать на поверхностях в течение нескольких дней, что затрудняет сдерживание болезни на круизном лайнере.
Известно, что судно Silver Ray, эксплуатируемое Silversea Cruises, сообщило о вспышке, вызванной кишечной палочкой, а на Sea Cloud Spirit предположительно была вспышка сигуатеры — заболевания, связанного с употреблением в пищу рифовой рыбы, зараженной токсинами.
Четыре других круизных судна, Seven Seas Explorer, Zuiderdam, National Geographic Sea Lion и Silver Ray, были обследованы на предмет вспышек желудочно-кишечных заболеваний, но конкретный возбудитель так и остался неизвестным.
Что такое вспышка заболевания на круизном лайнере?
По данным CDC, вспышкой на круизном лайнере считается ситуация, когда не менее 3% пассажиров или членов экипажа сообщают о симптомах желудочно-кишечного заболевания во время рейса. Эти вспышки отслеживаются в рамках Программы санитарной обработки судов (VSP) агентства, которая отслеживает и расследует проблемы со здоровьем на судах, заходящих в порты США.
Известно, что программа проверяет безопасность воды и продуктов питания на судах, а также соблюдение гигиены, утилизацию отходов и борьбу с вредителями. Любопытно, что несмотря на недавние вспышки, все затронутые суда получили удовлетворительные оценки — от 85 и выше по 100-бальной шкале.
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