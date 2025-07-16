Що приховують від пасажирів на круїзному лайнері: зізнання співробітника вразило туристів

Багато пасажирів помічали, що деякі зони круїзних лайнерів Royal Caribbean раптово виявляються закритими для гостей. За словами працівника судна, причиною є не завжди технічне обслуговування або прибирання.

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Насправді причина куди веселіша. Про неї розповів один зі співробітників компанії, Браян Джеймс, у своєму Instagram.

За його словами, приблизно раз на місяць судно проводить закриту вечірку тільки для команди. Для цих подій іноді навіть перекривають такі зони, як ковзанка або солярій, просто замикаючи двері з табличкою "приватний захід".

"На моїй роботі такі вечірки збирають до 1000 членів екіпажу. Іноді під палубою просто не вистачає місця для всіх", — ділиться Браян в Instagram.

Підписники підтримали ідею, нагадуючи, наскільки важка праця екіпажу, який працює без вихідних, щоб у гостей був ідеальний відпочинок. Однак не обійшлося без цікавих запитань: хто ж тоді працює, поки інші веселяться? Виявляється, не весь персонал може бути присутнім, адже судно продовжує плавання та обслуговування гостей.

Браян також поділився закуліссям життя команди: більшість членів екіпажу живуть у каютах із сусідами, часто — на двоярусних ліжках, а санвузол може знаходитися між двома каютами.

"Якщо хочеш особисту каюту, потрібно дослужитися хоча б до інженера або начальника відділу. А найкраща кімната, звісно ж, тільки у капітана", — пояснює він, показуючи шикарну каюту директора.

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