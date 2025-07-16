Что скрывают от пассажиров на круизном лайнере: признание сотрудника поразило туристов

Многие пассажиры замечали, что некоторые зоны круизных лайнеров Royal Caribbean внезапно оказываются закрыты для гостей. По словам работника судна, причиной является не всегда техническое обслуживание или уборка.

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На самом деле, причина куда веселее. О ней рассказал один из сотрудников компании, Брайан Джеймс, в своем Instagram.

По его словам, примерно раз в месяц судно проводит закрытую вечеринку только для команды. Для этих событий иногда даже перекрывают такие зоны, как каток или солярий, просто запирая двери с табличкой "частное мероприятие".

"На моей работе такие вечеринки собирают до 1000 членов экипажа. Иногда под палубой просто не хватает места для всех", — делится Брайан в Instagram.

Подписчики поддержали идею, напоминая, насколько тяжел труд экипажа, который работает без выходных, чтобы у гостей был идеальный отдых. Однако не обошлось без любопытных вопросов: кто же тогда работает, пока остальные веселятся? Оказывается, не весь персонал может присутствовать, ведь судно продолжает плавание и обслуживание гостей.

Брайан также поделился закулисьем жизни команды: большинство членов экипажа живут в каютах с соседями, часто — на двухъярусных кроватях, а санузел может находиться между двумя каютами.

"Если хочешь личную каюту, нужно дослужиться хотя бы до инженера или начальника отдела. А лучшая комната конечно же только у капитана", — объясняет он, показывая шикарную каюту директора.

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Также стало известно, что семья осталась без жилья в другой стране. Отпуск мечты обернулся кошмаром для семьи из Шотландии, когда по прибытии в Нью-Йорк (США) они узнали, что их бронь в отеле была неожиданно отменена.