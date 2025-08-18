Жінка звільнилася з роботи і відправилась в безперервний круїз: як вона живе на кораблі (фото)

50-річна Ріна Кавацца вирішила втілити свою мрію та переселилася на розкішний корабель, який три з половиною роки мандруватиме світом. За цей час лайнер відвідає 147 країн і понад 400 міст.

Колишня фітнес-тренерка з Брісбена витратила £90 000 (близько 5 млн грн), аби стати мешканкою круїзного судна Villa Vie Odyssey. Жінка має власну каюту з ілюмінатором та всі зручності: ресторани, басейни, спа, фітнес-центр, театральний зал і навіть кілька барів, пише The Sun.

Жінка отримала можливість користуватися каютою протягом 15 років. У вартість входить не лише проживання, а й харчування, напої, прибирання, пральня та Wi-Fi. Щомісячний сервісний збір становить близько £2 269 (приблизно £75 на день).

Каюта Ріни Кавацци Фото: The Sun

Від мами п’ятьох дітей до мешканки лайнера

Ріна вперше відкрила для себе круїзи ще у 2000-х, подорожуючи з дітьми. За цей час вона здійснила понад 10 морських подорожей, зокрема до Китаю та США. Після розлучення вирушила у свою першу самостійну подорож у 2023 році, і це лише підкріпило її любов до життя на морі.

"Я втратила батьків, мої діти стали дорослими, і я зрозуміла, що зараз маю шанс реалізувати свою мрію — побачити світ", — розповідає жінка.

Спершу вона придбала квиток на трирічний круїз, але його скасували. Попри це, вона не відмовилася від задуму і скористалася новою пропозицією компанії Villa Vie.

Заняття спортом на кораблі Фото: The Sun

Побут на борту: від романів до пригод

Лайнер має вісім палуб, три бари, ресторани, театр, басейн із джакузі та спа-зону. На борту мешкає близько 900 людей, більшість із них — одинаки у віці 50+. За словами Ріни, атмосфера іноді нагадує реаліті-шоу: хтось знайомиться, закохується, навіть одружується прямо на кораблі.

За десять місяців подорожі жінка вже встигла побувати у понад 30 країнах. Серед найяскравіших моментів вона називає відвідини Мачу-Пікчу, Ігуасу, політ над Гранд-Каньйоном та катання на собачих упряжках.

Сім’я на відстані — і новий стиль життя

Хоча Ріна сумує за дітьми, вони підтримують її вибір. Один із синів навіть приєднався до неї на три місяці під час мандрівки Південною Америкою, заплативши лише £24 на день за проживання в її каюті.

"Коли трапляються дрібні проблеми — наприклад, зі зв’язком чи водопроводом — я просто виходжу на палубу, дивлюся на море й нагадую собі, що попереду нова неймовірна подорож. Це справді чудове життя", — ділиться вона.

Що буде після завершення першого трирічного рейсу, Ріна ще не вирішила. Але одне зрозуміло — море вже стало її домом.

