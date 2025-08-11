Чим годують на круїзному лайнері: що пропонують пасажирам у морській подорожі (відео)

Аліса Несвіт поділилася враженнями від семиденного круїзу та розповіла, яке харчування пропонують на лайнері. Меню вражало різноманіттям, свіжістю страв і можливістю брати їжу без обмежень у будь-який час.

Українська блогерка Аліса Несвіт у TikTok поділилася враженнями від семиденного круїзу та розповіла, чим годують на борту.

За словами дівчини, на лайнері працював великий буфет, який був відкритий 20 годин на добу. Меню розділяли на сніданок, обід і вечерю, але у будь-який час можна було знайти улюблені страви — наприклад, піца була доступна постійно. Формат харчування — "шведський стіл" із системою all inclusive, тож кожен міг обрати будь-які страви без обмежень.

Окрім традиційної кухні різних країн, на борту пропонували веганські та суперкорисні страви, багато свіжих фруктів і овочів, а також різноманітні десерти. Усе, за словами блогерки, було "супер свіжим і смачним". Приємним бонусом стало те, що їжу дозволяли виносити з буфету та брати із собою у будь-яку частину лайнера.

