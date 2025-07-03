Жінка, яка живе на лайнері, розкрила головні мінуси круїзного життя (відео)

53-річна жінка на ім'я Ліннель, яка веде блог про життя на лайнері, відверто поділилася тим, що її дратує в круїзах. Попри плюси, мінуси цього життя теж чималі.

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Життя на круїзному лайнері звучить як мрія — постійні мандрівки, море за вікном, шведські столи та нові горизонти щодня. Але для Ліннель, яка вже багато років живе на борту кораблів, реальність виявилася не настільки безхмарною. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео на YouTube.

53-річна Ліннель, авторка YouTube-каналу From Broke to Boat Life ("Від бідності до раю"), кинула звичне життя. Вона продала будинок і машину, звільнилася з роботи, розлучилася і вирушила назустріч хвилям. Але через роки плавання вона чесно зізналася, що жити на круїзних лайнерах — це не тільки про романтику.

У своєму відео вона відкрито розповіла про десять головних мінусів свого морського життя:

Натовпи всюди: відпочинок біля басейну або тренування в спортзалі перетворюються на боротьбу за особистий простір;

Немає особистого транспорту: щоб дістатися кудись на суші, доводиться шукати автобуси, замовляти таксі або йти пішки;

Зміна часових поясів: постійна плутанина з часом збиває внутрішній годинник і заважає організму адаптуватися;

Пральна дилема: пральні на лайнерах платні, а прати вручну утомливо і не завжди ефективно;

Плавучі автобуси до берега: на багатьох маршрутах доводиться пересідати на тендери, щоб дістатися до суші — з чергами й натовпом;

Розлука з улюбленими місцями: навіть якщо порт запав у душу, судно йде через 6-8 годин, і доводиться прощатися;

Побутові дрібниці перетворюються на місії: купити шампунь, записатися до перукаря або забрати рецепт іноді стає цілою пригодою;

Неможливо усамітнитися: навіть у "тихих" зонах завжди є хтось поруч, а каюту регулярно відвідують покоївки;

Шторми і хитавиця: уникнути морської хвороби не завжди можливо, особливо за поганої погоди.

Проте Ліннель підкреслює: попри всі незручності, вона не шкодує про свій вибір. За її словами, плюси все одно переважують мінуси, а сама ідея — жити вільною дає їй можливість побачити світ.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що жінці довічно заборонили відвідування майбутніх круїзів. Причиною стало відео, де американка Кортні Мерлі нібито проносить алкоголь на борт корабля. Пізніше дівчина зізналася, що зняла ролик заради лайків.