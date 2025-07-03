Женщина, живущая на лайнере, раскрыла главные минусы круизной жизни (видео)

53-летняя женщина по имени Линнель, ведущая блог о жизни на лайнере, откровенно поделилась тем, что ее раздражает в круизах. Несмотря на плюсы, минусы этой жизни тоже немалые.

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Жизнь на круизном лайнере звучит как мечта — постоянные путешествия, море за окном, шведские столы и новые горизонты каждый день. Но для Линнель, которая уже много лет живет на борту кораблей, реальность оказалась не столь безоблачной. Об этом она рассказала в одном из своих видео на YouTube.

53-летняя Линнель, создательница YouTube-канала From Broke to Boat Life ("От бедности до рая"), бросила привычную жизнь. Она продала дом и машину, уволилась с работы, развелась и отправилась навстречу волнам. Но спустя годы плавания она честно призналась, что жить на круизных лайнерах — это не только про романтику.

В своем видео она открыто рассказала о десяти главных минусах своей морской жизни:

Толпы повсюду: отдых у бассейна или тренировка в спортзале превращаются в борьбу за личное пространство;

Нет личного транспорта: чтобы добраться куда-то на суше, приходится искать автобусы, заказывать такси или идти пешком;

Смена часовых поясов: постоянная путаница со временем сбивает внутренние часы и мешает организму адаптироваться;

Стиральная дилемма: прачечные на лайнерах платные, а стирать вручную утомительно и не всегда эффективно;

Плавучие автобусы до берега: на многих маршрутах приходится пересаживаться на тендеры, чтобы добраться до суши — с очередями и толпой людей;

Разлука с любимыми местами: даже если порт запал в душу, судно уходит спустя 6–8 часов, и приходится прощаться;

Бытовые мелочи превращаются в миссии: купить шампунь, записаться к парикмахеру или забрать рецепт иногда становится целым приключением;

Невозможно уединиться: даже в "тихих" зонах всегда есть кто-то рядом, а каюту регулярно навещают горничные;

Штормы и качка: избежать морской болезни не всегда возможно, особенно при плохой погоде.

Тем не менее, Линнель подчеркивает: несмотря на все неудобства, она не жалеет о своем выборе. По ее словам, плюсы все равно перевешивают минусы, а сама идея — жить свободной дает ей возможность увидеть мир.

Ранее Фокус сообщал, что туристка снимала "милое" видео об отпуске для мамы, а затем заметила что-то в воде. Рейчел Мейер из США просто хотела насладиться пастой под солнцем, но столкнулась с ящером, который, похоже, тоже был не прочь пообедать.

Также стало известно, что женщине пожизненно запретили посещение будущих круизов. Причиной стало видео, где американка Кортни Мерли якобы проносит алкоголь на борт корабля. Позже девушка призналась, что сняла ролик ради лайков.