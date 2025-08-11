Чем кормят на круизном лайнере: что предлагают пассажирам в морском путешествии (видео)

Алиса Несвит поделилась впечатлениями от семидневного круиза и рассказала, какое питание предлагают на лайнере. Меню поражало разнообразием, свежестью блюд и возможностью брать еду без ограничений в любое время.

Украинский блогер Алиса Несвит в TikTok поделилась впечатлениями от семидневного круиза и рассказала, чем кормят на борту.

По словам девушки, на лайнере работал большой буфет, который был открыт 20 часов в сутки. Меню разделяли на завтрак, обед и ужин, но в любое время можно было найти любимые блюда — например, пицца была доступна постоянно. Формат питания — "шведский стол" с системой all inclusive, так что каждый мог выбрать любые блюда без ограничений.

Кроме традиционной кухни разных стран, на борту предлагали веганские и суперполезные блюда, много свежих фруктов и овощей, а также разнообразные десерты. Все, по словам блогера, было "супер свежим и вкусным". Приятным бонусом стало то, что еду разрешали выносить из буфета и брать с собой в любую часть лайнера.

