Девушка после душа вышла на балкон круизного лайнера и только потом заметила камеры (видео)

Момент отдыха с видом на Средиземное море обернулся для пассажирки круизного лайнера Royal Caribbean неожиданным открытием. Наслаждаясь закатом на балконе без одежды, она внезапно заметила камеры видеонаблюдения.

34-летняя Эби, стратегический менеджер по работе с клиентами, опубликовала ролик в TikTok, который уже собрал более 598 тысяч просмотров. Видео было снято в сентябре 2024 года во время первого круиза пары на лайнере Odyssey of the Seas, отправившемся из Рима (Италия).

"Я просто вышла после душа освежиться и полюбоваться закатом. Лишь спустя пару минут подняла глаза и увидела камеры и окна мостика над собой", — рассказала Эби.

По ее словам, никаких предупреждений о видеонаблюдении в каюте они не получали. Сначала женщина испытала сильное смущение и вернулась в комнату, но позже вместе с партнером они посмеялись над ситуацией.

Несмотря на неловкость, опыт не отпугнул пару от дальнейших путешествий. С декабря 2023 года они уже совершили шесть круизов на разных лайнерах, включая Royal Caribbean, MSC, Princess и P&O.

Круизы набирают популярность

По данным Международной ассоциации круизных линий, в 2024 году количество пассажиров океанских круизов достигло рекордных 34,6 млн человек, что на 9% больше, чем в 2023-м. Несмотря на то, что люди выбравшие круиз составляют менее 3% от мирового туризма, сектор продолжает активно расти.

Компания Royal Caribbean пока не дала официального комментария по поводу инцидента.

