Дівчина після душу вийшла на балкон круїзного лайнера і тільки потім помітила камери (відео)

Момент відпочинку з видом на Середземне море обернувся для пасажирки круїзного лайнера Royal Caribbean несподіваним відкриттям. Насолоджуючись заходом сонця на балконі без одягу, вона раптово помітила камери відеоспостереження.

34-річна Ебі, стратегічна менеджерка по роботі з клієнтами, опублікувала ролик у TikTok, який вже зібрав понад 598 тисяч переглядів. Відео було знято у вересні 2024 року під час першого круїзу пари на лайнері Odyssey of the Seas, що відправився з Риму (Італія).

"Я просто вийшла після душу освіжитися і помилуватися заходом сонця. Лише за кілька хвилин підняла очі й побачила камери та вікна містка над собою", — розповіла Ебі.

За її словами, жодних попереджень про відеоспостереження в каюті вони не отримували. Спочатку жінка відчула сильне збентеження і повернулася в кімнату, але пізніше разом із партнером вони посміялися над ситуацією.

Попри незручність, досвід не відлякав пару від подальших подорожей. З грудня 2023 року вони вже здійснили шість круїзів на різних лайнерах, включно з Royal Caribbean, MSC, Princess і P&O.

Круїзи набирають популярності

За даними Міжнародної асоціації круїзних ліній, 2024 року кількість пасажирів океанських круїзів сягнула рекордних 34,6 млн осіб, що на 9% більше, ніж 2023-го. Попри те, що люди, які обрали круїз, становлять менше ніж 3% від світового туризму, сектор продовжує активно зростати.

Компанія Royal Caribbean поки не дала офіційного коментаря з приводу інциденту.

