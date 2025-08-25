Женщина начала дико кричать на туристов возле бассейна: что произошло (фото)

Женщина начала кричать на других туристов, обвинив их в "краже" ее шезлонга у бассейна на Тенерифе. Драматическая сцена, снятая на курорте на популярном Канарском острове, является частью череды летних "войн шезлонгов".

На кадрах видно женщину в красном топе и темных шортах, которая яростно хватает свою сумку с шезлонга, а затем указывает на группу туристов, которые якобы заняли ее место. Пройдясь вокруг бассейна, она начинает кричать на другого туриста. Об этом пишет The Sun.

Женщина начинает кричать на другого туриста Фото: The Sun

Женщина ходит вокруг бассейна, продолжая кричать на другого отдыхающего, который наслаждается плаванием.

"Войны шезлонгов"

Так называемые "войны шезлонгов" являются распространенной головной болью на курортах, где туристы прибегают к различным тактикам, чтобы обеспечить себе лучшие места у бассейна. Один из таких методов заключается в том, чтобы вставать на рассвете, раскладывать полотенца на шезлонгах и "зарезервировать" их.

Луиза Смит была удивлена, увидев туристов, которые выстраиваются в очередь в 7:30 утра, чтобы занять свои любимые места на шезлонгах в отеле.

"Войны шезлонгов" являются популярным явлением Фото: The Sun

"Я думаю, что это смешно. Вы едете в отпуск, чтобы расслабиться, а не просыпаться очень рано, чтобы занять шезлонг", — сказала она.

Некоторых туристов даже назвали "жалкими" за то, что они ждали у бассейна, прежде чем расставили шезлонги.

Тем временем в Египте одна женщина рассказала, что ей пришлось просыпаться в 6:30 утра, чтобы просто обеспечить себе хороший шезлонг. Она завела будильник рано, чтобы занять место.

Но когда прибыла, то обнаружила, что другие гости уже разложили полотенца, чтобы зарезервировать места вдоль первого ряда.

