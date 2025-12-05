Мальдивы за "копейки": три острова, на которых можно бюджетно отдохнуть (фото)

Путешествие на Мальдивы — это место, которое часто считается дорогим отдыхом. Впрочем, если знать острова, где гостиничные номера стоят 40 фунтов стерлингов за ночь (2200 грн), с тихими пляжами и подводным плаванием с черепахами, можно довольно бюджетно отдохнуть.

Большинство отдыхающих отправляются на частные островные курорты, где цены могут превышать 1000 фунтов стерлингов за ночь (около 55 тысяч грн). Однако местные острова начинают открываться для туристов, с более доступными отелями. Об этом пишет The Sun.

На Мальдивах более 1100 островов, около 200 из которых населены и принимают туристов.

Остров Мафуши

Один из лучших бюджетных островов на Мальдивах — Мафуши. Он небольшой, поэтому вы можете дойти до каждого конца примерно за 30 минут.

Добраться до острова из Мале на лодке занимает всего 50 минут, а стоимость поездки в одну сторону составляет всего несколько долларов.

Единственное предостережение, которое следует учитывать на местных островах, — это дресс-код, то есть не стоит ходить по городу в купальниках.

Как и на всех других островах, есть популярные поездки для наблюдения за животными, включая подводное плавание на рифах, наблюдение за черепахами и дельфинами, большинство из которых можно забронировать через отели.

Вместо отелей, можно найти гостевые дома всего за 30 фунтов стерлингов (около 1600 грн).

А четырехзвездочный отель на острове Arena Beach Hotel предлагает отдых от 70 фунтов стерлингов за ночь (около 3800 грн).

Остров Мафуши Фото: The Sun

Остров Тулусду

Еще один доступный местный остров — Тулусду. На нем даже есть завод Coca-Cola, единственный, где используется опресненная вода — и вы можете его посетить.

На острове также есть пляж для бикини, где туристы могут отдыхать в купальниках, не прикрываясь.

Но в отличие от других островов на Мальдивах, некоторые пляжи прекрасно подходят для серфинга, который стал популярным еще в 1970-х годах.

Сюда входят такие пляжи, как Chickens (названный в честь бывшей куриной фермы) и Cokes (названный в честь близости к заводу). Другими популярными видами отдыха являются поездки на лодках к местным песчаным отмелям.

Поездка на скоростных катерах до острова занимает около 25 минут, хотя более медленные паромы являются более доступным вариантом.

А когда вы проголодаетесь, на острове найдете сочетание местных морепродуктов и более международной кухни, например итальянской.

Surf Trip — один из самых дешевых гостевых домов с номерами от 45 фунтов стерлингов (около 2500 грн), или четырехзвездочный Season Paradise с номерами от 109 фунтов стерлингов (примерно 6 тысяч грн).

Остров Тулусду Фото: The Sun

Остров Дигура

Дигура, также известный как Лонг-Айленд, простирается почти на две мили в длину (более 3 км), хотя в ширину всего 275 м.

Больше половины острова — это пляж для бикини, поэтому вы можете плавать, не беспокоясь о том, что вам придется прикрываться. Большая часть острова также покрыта джунглями, что идеально подходит для велосипедных туров в тени.

В противном случае Дигура — еще один замечательный остров для подводного плавания, где обитают черепахи.

Добраться до этого острова немного дольше, на скоростных катерах — от двух до трех часов.

А отели немного дороже — к более дешевым относятся Infinity Beach Dhigurah или Horizon Dhigurah, оба стоят около 75 фунтов стерлингов (около 4 тысяч грн).

Остров Дигура Фото: The Sun

