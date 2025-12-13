Топ 10 лучших мест в мире, где можно увидеть северное сияние

Северное сияние — одно из самых известных природных явлений планеты, которое ежегодно привлекает тысячи путешественников в зоны вблизи Арктики. Его возникновение обусловлено взаимодействием заряженных частиц Солнца с атмосферой Земли, что создает потрясающие зеленые, розовые и фиолетовые волны света. Чаще всего аврору можно увидеть в Норвегии, Финляндии, Швеции и Гренландии.

Хотя иногда сияние видно и в других регионах — в этом году его наблюдали даже в Шотландии и на севере Англии — увидеть его без специального путешествия везет далеко не каждому. Поэтому для тех, кто мечтает поймать "световое чудо", собран перечень лучших локаций и оптимальных сезонов для наблюдений, пишет Independent.

Тромсе, Норвегия

Расположенный в центре "аврорального овала", город гарантирует высокую вероятность увидеть сияние даже при низкой активности. С сентября по апрель небо здесь темнее, а температура значительно мягче по сравнению с другими полярными регионами.

Шпицберген (Свальбард), Норвегия

Архипелаг с суровым климатом и полярной ночью, которая длится с ноября по январь. Экспедиции на Шпицберген позволяют увидеть не только аврору, но и местную дикую природу — оленей, песцов и даже моржей. Сезон длится с сентября до середины марта.

Відео дня

Рованиеми, Финляндия

Столица Лапландии и "официальный дом Санта-Клауса" предлагает около 150 ночей северного сияния в год. Наблюдать его можно вблизи города — в Арктическом саду или на холме Оунасваара. Лучшее время — полярная ночь с середины ноября до середины января.

Рейкьявик, Исландия

Исландия расположена почти на 65-й параллели, поэтому наблюдения здесь особенно удачны. Днем можно осмотреть геотермальные и вулканические ландшафты, а вечером присоединиться к турам для поиска сияния. Сезон длится с сентября по апрель.

Абиско, Швеция

Национальный парк без светового загрязнения и с минимальным количеством осадков. Станция Aurora Sky Station известна как "лучшее место на Земле для наблюдения за сиянием". Вероятность увидеть аврору за три дня — около 88%. Лучшее время — с середины сентября до начала марта.

Юкон, Канада

Один из самых диких регионов Северной Америки. Лучше всего остановиться в Уайтгорсе, откуда отправляются многочисленные туры для наблюдений. Самый активный период — октябрь и первая половина ноября.

Илуиссат, Гренландия

Небольшой город среди тысячи айсбергов и почти полной темноты позволяет насладиться авророй без толп и лишнего шума. Сезон — с сентября по март.

Внешние Гебриды, Шотландия

Островные регионы с одними из самых темных небес в Великобритании. Здесь северное сияние иногда видно не хуже, чем в Норвегии или на Аляске. Лучшее время — периоды равноденствия и солнцестояния (март-апрель и сентябрь-октябрь).

Фэрбенкс, Аляска, США

Город с темным, сухим небом и минимальным световым загрязнением. Здесь часто не нужно даже выезжать за пределы города, чтобы увидеть аврору. Сезон длится с конца августа до апреля.

Финская Лапландия (другие регионы)

Курорты Леви, Харринлива и Саариселькя предлагают уникальные условия для зимних активностей и замечательные локации для наблюдения. Лучшие периоды — осень и весна; сезон длится с середины августа до апреля.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Путешествие на Мальдивы — это место, которое часто считается дорогим отдыхом. Впрочем, если знать острова, где гостиничные номера стоят 40 фунтов стерлингов за ночь (2200 грн), с более тихими пляжами и подводным плаванием с черепахами, можно довольно бюджетно отдохнуть.

Канарские острова манят к себе туристов со всего мира не только из-за океана вокруг, но и вулканических ландшафтов. Отдых на испанской земле может обойтись дешевле, если знать правильные лайфхаки.

Кроме того, украинка по имени Александра посетила Албанию и поделилась своими впечатлениями от туристической страны. Девушка раскрыла два способа, как добраться до курорта.