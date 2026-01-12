На унікальних фотографіях зображена лисиця на тлі легендарних фінських "лисячих вогнів" (фото)

Мисливець за полярним сяйвом зробив дивовижні світлини, які поєднують у собі фінський фольклор і несподівано цікаву лисицю.

У фінському фольклорі північне полярне сяйво виникає, коли міфічна лисиця мчить арктичною тундрою, піднімаючи сніг у небо своїм хвостом і змушуючи його "горіти". Ці іскри, що світяться, як свідчить легенда, стають полярними сяйвами. Ця легенда відображена у фінському слові revontulet, яке означає полярне сяйво і буквально перекладається як "лисячі вогні", пише Space.

Ця давня легенда здається неймовірно реальною на дивовижних фотографіях, зроблених Деннісом Лехтоненом на півночі Фінляндії. На знімках видно яскраве полярне сяйво в небі та неочікувано цікаву лисицю, яка здається більше цікавиться фотографом, ніж світловим шоу.

Кілька фотографій було зроблено в одну й ту саму ніч, при місячному світлі, що висвітлює арктичний пейзаж Фото: space.com

Кілька фотографій було зроблено тієї самої ночі, при місячному світлі, що висвітлює арктичний пейзаж. Ще одну фотографію було зроблено через тиждень, коли лисиця повернулася, щоб знову подивитися на полярне сяйво. Однак цього разу Лехтонен гнався за лисицею, оскільки вона вкрала його рукавички, які він залишив, розбираючи свою камеру.

Ще одну фотографію було зроблено тиждень потому, коли лисиця повернулася, щоб знову подивитися на полярне сяйво Фото: space.com

"Щоразу, коли я намагався наблизитися до неї, щоб повернути рукавички, вона тікала, але врешті-решт повернула їх", — розповів Лехтонен.

Лехтонен зробив фотографії недалеко від села Кілпісьярві, розташованого далеко за Полярним колом і відомого своїм темним небом і частою появою полярних сяйв.

Полярні сяйва виникають через те, що в атмосферу Землі на високій швидкості врізаються потоки заряджених частинок, випущених Сонцем. Здебільшого це електрони. Наша планета захищена магнітним полем від потрапляння таких частинок, але на полюсах вони все ж проникають в атмосферу.

Коли електрони проникають у верхні шари атмосфери, то там вони стикаються з молекулами кисню, а також азоту і виділяється енергія у вигляді яскравого світла.

