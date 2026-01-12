Британська компанія запустила перший космічний завод із виробництва напівпровідників

Раніше подібні експерименти проводилися тільки на борту Міжнародної космічної станції.

Компанія Space Forge на борту космічного апарату ForgeStar-1 виробила свою першу плазму. Це перший у світі подібний досвід і важливий крок на шляху до реалізації концепції компанії зі створення напівпровідників у космосі. Це може зробити революцію в майбутніх електронних технологіях, пише Space.

Британська компанія Space Forge запустила космічний апарат ForgeStar-1 у червні 2025 року для демонстрації технології виробництва напівпровідників у космосі. Згідно з повідомленням компанії, наприкінці грудня космічний апарат ForgeStar-1 розміром з мікрохвильовку піч вперше запустив свою мініатюрну піч і створив плазму з температурою 1000 градусів Цельсія. У майбутньому така плазма допоможе SpaceForge створювати надефективні напівпровідники в космосі.

Компанія SpaceForge планує використовувати аналогічну піч на майбутньому космічному апараті для виробництва нових напівпровідників у невагомості. Раніше подібні експерименти проводилися тільки на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Виробництво плазми підтверджує, що екстремальні умови, необхідні для вирощування кристалів у газовій фазі, а це ключовий елемент виробництва напівпровідників, тепер можуть бути створені на низькій навколоземній орбіті.

Завдяки відсутності гравітації атоми в напівпровідниках, вирощених у космосі, вирівнюються настільки точно, що отриманий матеріал забезпечує чудові характеристики порівняно з будь-яким матеріалом, виробленим на Землі. За оцінками Space Forge, підвищення ефективності цих напівпровідників може дозволити скоротити енергоспоживання електронних пристроїв до 60%.

Напівпровідники, засновані на рідкісних матеріалах, таких як нітрид галію, карбід кремнію або алмаз, можна використовувати в майбутніх системах зв'язку, електронних пристроях і комп'ютерах наступного покоління.

Апарат ForgeStar-1 поки тільки тестує обладнання, необхідне для космічного заводу з виробництва напівпровідників. Цей апарат працюватиме ще деякий час, після чого буде спущений в атмосферу і згорить там пізніше цього року. До завершення місії апарат проведе додаткові експерименти для аналізу поведінки плазми в умовах невагомості.

Компанія Space Forge збирається відправити в космос космічний апарат ForgeStar-2, який вироблятиме першу партію напівпровідників на орбіті. Коли це станеться поки невідомо. Космічний апарат буде оснащений теплозахисним екраном, який дасть йому змогу витримати спуск в атмосферу і безпечно доставити цінний вантаж на Землю.

