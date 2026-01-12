Політ у космос індійської ракети PSLV вдруге поспіль закінчився катастрофою: що відомо

Чотириступенева ракета-носій PSLV не змогла вивести на орбіту військовий супутник і ще 15 корисних навантажень. Вдруге поспіль виникла проблема з двигуном третього ступеня.

Уперше з травня 2025 року індійська ракета-носій PSLV була запущена в космос у понеділок, 12 січня, о 6:48 за Києвом із космодрому Космічного центру імені Сатіша Дхавана. Але другий запуск поспіль виявився невдалим. На борту ракети перебували військовий супутник та інші корисні навантаження, пише Space.

Перший запуск чотириступеневої ракети-носія PSLV відбувся 1993 року. Після аварії в травні 2025 року ця ракета полетіла в космос уперше. Минулого разу під час невдалого запуску ракети було втрачено супутник спостереження за Землею EOS-09 Індійської організації космічних досліджень (ISRO). Тепер же вдруге поспіль у ракети сталася аварія після запуску.

Згідно із заявою ISRO, у двигуні третього ступеня ракети під час польоту виникла аварія, а тому ракета почала відхиляться від заданої траєкторії. Зараз триває аналіз даних, щоб з'ясувати, що сталося. У ISRO не надали жодної інформації про подальшу долю ракети, але, ймовірно, вона згоріла в атмосфері, але немає жодних подробиць. У травні 2025 року аварія також виникла в двигуні третього ступеня ракети PSLV.

Це вже четвертий невдалий запуск індійської 44-метрової ракети-носія з 64 польотів у космос.

Під час запуску 12 січня на борту ракети перебував супутник EOS-N1 для спостереження за Землею. Багато джерел відносять його до гіперспектральних супутників, тобто він був розроблений для вивчення нашої планети в сотнях різних довжин хвиль світла. І він призначався для індійських військових, адже супутник мав надавати цінну розвідувальну інформацію.

Ще на борту ракети перебували 15 корисних навантажень, які мали бути виведеними на навколоземну орбіту. Серед них були супутник для спостереження за Землею, створений Таїландом і Великою Британією, бразильський супутник, призначений для надання допомоги риболовецьким суднам, які зазнали лиха, демонстраційний проєкт заправлення на орбіті від індійської компанії і спускова капсула від іспанської компанії Orbital Paradigm.

Усі корисні навантаження прямували на низьку навколоземну орбіту, за винятком спускової капсули, відомої як KID (Kestrel Initial technology Demonstrator). Передбачалося, що вона відокремиться від четвертого ступеня ракети PSLV наприкінці польоту і повернеться на Землю для приводнення в південній частині Тихого океану.

За більш ніж 30 років ракета PSLV успішно вивела на орбіту багато космічних апаратів. Одними з найвідоміших є місячний орбітальний зонд "Чандраян-1", запущений 2008 року, і перший індійський космічний апарат, призначений для вивчення Сонця Aditya-L1, запущений 2023 року.

