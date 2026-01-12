NASA терміново повертає астронавтів з орбіти: названо дату, що сталося (фото)

Космічне агентство США вперше в історії достроково закінчує місію екіпажу МКС через проблеми зі здоров'ям у одного з астронавтів. NASA назвало дату, коли четверо астронавтів раніше терміну повернуться додому.

Стало відомо, коли відбудеться перша в історії Міжнародної космічної станції (МКС) медична евакуація її екіпажу. NASA оголосило, що четверо астронавтів місії Crew-11 вирушать на Землю в середу, 14 січня. Космічний корабель Crew Dragon має приводнитися біля узбережжя Каліфорнії в четвер, 15 січня, біля узбережжя Каліфорнії, якщо дозволять погодні умови, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Космічний корабель Crew Dragon з екіпажем місії Crew-11 покине МКС 14 січня приблизно опівночі за Києвом і здійснить приводнення в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії приблизно о 10:40 за Києвом. Графік залежить від погодних умов.

Відео дня

На Землю повернуться астронавти NASA Майкл Фінк і Зена Кардман, японський астронавт Кімія Юї та російський астронавт Олег Платонов. Цей квартет прибув на МКС 2 серпня і мав повернутися додому в середині лютого, але в підсумку шестимісячна місія буде завершена достроково.

Як уже писав Фокус, 7 січня NASA скасувало черговий вихід у відкритий космос, запланований на 8 січня, який мали здійснити Фінк і Кардман. Виявилося, що в одного з астронавтів виникли проблеми зі здоров'ям. Потім було ухвалено рішення, як уже писав Фокус, повернути екіпаж місії Crew-11 додому раніше терміну, щоб краще діагностувати і лікувати цю проблему зі здоров'ям. Але в NASA не назвали ім'я постраждалого астронавта і в чому саме полягає проблема зі здоров'ям.

Екіпаж місії Crew-11. Зліва направо: Олег Платонов, Майк Фінк, Зена Кардман і Кімія Юї Фото: SpaceX

Джеймс Полк, головний лікар NASA, заявив, що астронавт не зазнав травми під час підготовки до виходу у відкритий космос, але цю проблему зі здоров'ям не вдасться вирішити на МКС.

Астронавти місії Crew-11 мали залишатися на МКС до середини лютого, щоб дочекатися змінного екіпажу з місії Crew-12. Зараз у NASA розглядають можливість того, що новий екіпаж прибуде на МКС раніше, якщо це буде можливо.

Після того, як екіпаж місії Crew-11 залишить орбітальну станцію, на її борту залишаться лише троє астронавтів: Крістофер Вільямс із NASA, а також росіяни Сергій Кудь-Сверчков і Сергій Мікаєв, які прибули на МКС 27 листопада на борту російського космічного корабля "Союз".

Це дуже маленький екіпаж, враховуючи, що звичайна кількість астронавтів на МКС має становити 7 осіб. Але це не безпрецедентний випадок. До 2009 року базовий розмір екіпажу МКС становив три людини, після чого його було подвоєно до шести, але тепер астронавтів має бути сім.

МКС безперервно приймає астронавтів із листопада 2000 року. Але тільки на початку 2026 року буде проведена перша в історії орбітальної станції медична евакуація екіпажу.

Як уже писав Фокус, загадкова діра на Марсі може стати притулком для людей. Діра на Марсі може стати ключем до виживання астронавтів на Червоній планеті. Це може бути вхід у підземний притулок, який може захистити людей від небезпечного навколишнього середовища.