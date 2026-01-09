NASA проведе першу в історії медичну евакуацію екіпажу з МКС: що відомо

Екіпаж Міжнародної космічної станції з чотирьох осіб повернеться на Землю найближчими днями, раніше запланованого терміну. Уперше в історії астронавти покинуть орбітальну станцію достроково через проблеми зі здоров'ям в одного з астронавтів.

NASA оголосило про те, що з Міжнародної космічної станції (МКС) достроково повернуться на Землю четверо астронавтів місії Crew-11 через проблеми зі здоров'ям у одного з членів екіпажу. Це буде перша в історії МКС медична евакуація екіпажу за 25 років, відколи орбітальна станція приймає астронавтів із листопада 2000 року. У NASA кажуть, що потерпілий астронавт перебуває у стабільному стані і з ним усе має бути гаразд, пише Space.

NASA достроково завершує місію Crew-11 і екіпаж із чотирьох астронавтів має повернутися на Землю найближчими днями, хоча вони мали повернутися на початку або в середині лютого. Річ у тім, що в одного з членів екіпажу МКС, ім'я якого не називають, виникли проблеми зі здоров'ям, які неможливо вирішити на орбіті. При цьому повідомляється, що стан здоров'я астронавта стабільний. Тому було ухвалено рішення повернути астронавтів додому раніше запланованого терміну.

До складу місії Crew-11 входять астронавти NASA Зена Кардман і Майкл Фінк, японець Кімія Юї та росіянин Олег Платонов. Вони прибули на МКС 2 серпня на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX.

За словами глави NASA Джареда Айзекмана, екіпаж виконав усі потравлені завдання на орбіті, і коли завершиться підготовка космічного корабля до відльоту і дозволять погодні умови на Землі, то астронавти повернуться додому. Це може статися вже найближчими днями, хоча точна дата повернення екіпажу МКС ще не визначена.

Екіпаж місії Crew-11. Зліва направо: Олег Платонов, Майк Фінк, Зена Кардман і Кімія Юї Фото: SpaceX

Проблема зі здоров'ям в одного з астронавтів виникла 7 січня. Тоді NASA ухвалило рішення скасувати запланований вихід у відкритий космос для обслуговування МКС астронавтів Кардман і Фінка.

Головний лікар NASA Джеймс Полк заявив, що проблема зі здоров'ям у неназваного астронавта не має жодного стосунку до виходу у відкритий космос або підготовки до нього. Тобто астронавт не зазнав травми і здебільшого це медична проблема, пов'язана з перебуванням в умовах невагомості.

Хоча це буде перша в історії медична евакуація екіпажу з МКС, за словами Полка, статистичне моделювання припускає, що подібний інцидент має відбуватися приблизно раз на три роки.

Наступна місія Crew-12 із чотирма астронавтами має вирушити на МКС у середині лютого. NASA розглядає можливість того, що цей політ відбудеться раніше, але для початку потрібно повернути додому екіпаж місії Crew-11.

Після того, як астронавти місії Crew-11 залишать МКС, то певний час на борту орбітальної станції перебуватимуть лише троє людей: астронавт NASA Крістофер Вільямс, а також росіяни Сергій Кудь-Сверчков і Сергій Мікаєв. Ці троє прибули на МКС 27 листопада на російському космічному кораблі "Союз" і мають повернутися на Землю влітку.

