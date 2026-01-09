На Сонці з'явилася діра: вчені попереджають про магнітну бурю на Землі (фото)

У п'ятницю, 9 січня, і, можливо, в суботу, 10 січня, на нашій планеті виникне геомагнітна буря, викликана сонячним вітром із корональної діри і корональним викидом маси на Сонці.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п'ятницю, 9 січня, і, можливо, в суботу, 10 січня на Землі виникне геомагнітна буря. Ця подія спричинена високошвидкісним сонячним вітром із корональної діри на Сонці, а також корональним викидом маси (потік плазми), що виник разом із черговим спалахом на нашій зірці, пише Weatherboy.

На Сонці з'явилася велика корональна діра, тобто ділянка з нижчою щільністю в зовнішній атмосфері Сонця, яка випустила в бік Землі високосортний сонячний вітер (потік заряджених сонячних частинок). Також 8 січня на Сонці виник спалах класу С4.4, разом із яким з'явився корональний викид маси, що також попрямував у бік Землі. І сонячний вітер, і корональний викид маси мають врізатися в магнітне поле Землі в п'ятницю, 9 січня.

На Сонці з'явилася велика корональна діра Фото: NOAA

Нагадуємо, що сонячні спалахи класифікуються за інтенсивністю випромінювання на класи A, B, C, M, X, де А — це найслабші спалахи, а Х — найсильніші. Кожен клас ділиться на 9 категорій (наприклад, C1-C9), але кожен клас у 10 разів потужніший за попередній. Часто сонячні спалахи супроводжуються корональними викидами маси.

Учені очікують, що 9 і, можливо, 10 січня на Землі з'явиться геомагнітна буря рівня G1 або G2. Магнітні бурі поділяють на п'ять категорій за потужністю: від незначних, G1, до найекстремальніших, G5.

8 січня на Сонці виник спалах класу С4.4 Фото: NOAA

Корональні викиди маси — це великі викиди плазми і магнітного поля із сонячної корони, тобто верхньої частини атмосфери Сонця. Вони можуть викидати мільярди тонн корональної речовини в космос. Корональні викиди маси рухаються від Сонця з різною швидкістю, деякі досягають Землі всього за 15-18 годин, а іншим потрібні дні, щоб дістатися до нашої планети. Ці потоки плазми збільшуються в розмірах у міру віддалення від Сонця, і більші з них можуть досягати розмірів, що становлять майже чверть простору між Землею і Сонцем, до моменту досягнення нашої планети.

Коли корональні викиди маси стикаються з магнітним полем Землі, то це спричиняє геомагнітну бурю, яка може призвести до різних наслідків залежно від кількості енергії, що потрапляє на Землю, і кута падіння.

Магнітні бурі спричиняють появу полярного сяйва, але вони також можуть завдати значної шкоди електроніці, електромережам, а також супутниковому та радіозв'язку.

Учені вважають, що ця магнітна буря може призвести до незначних коливань в електромережах, особливо в північних широтах. Також можливі незначні наслідки для роботи супутників. Полярні сяйва можуть бути видні південніше, ніж зазвичай.

Вчені аналізують різні дані про Сонце, отримані з космічних апаратів, щоб визначити, які наслідки може мати геомагнітна буря.

