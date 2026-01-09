На Солнце появилась дыра: ученые предупреждают о магнитной буре на Земле (фото)

В пятницу, 9 января, и возможно, в субботу, 10 января, на нашей планете возникнет геомагнитная буря, вызванная солнечным ветром из корональной дыры и корональным выбросом массы на Солнце.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 9 января, и, возможно, в субботу, 10 января на Земле возникнет геомагнитная буря. Это событие вызвано высокоскоростным солнечным ветром из корональной дыры на Солнце, а также корональным выбросом массы (поток плазмы), возникшим вместе с очередной вспышкой на нашей звезде, пишет Weatherboy.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На Солнце появилась большая корональная дыра, то есть область с более низкой плотностью во внешней атмосфере Солнца, которая выпустила в сторону Земли высокосортной солнечный ветер (поток заряженных солнечных частиц). Также 8 января на Солнце возникла вспышка класса С4.4, вместе с которой появился корональный выброс массы, который также направился в сторону Земли. И солнечный ветер, и корональный выброс массы должны врезаться в магнитное поле Земли в пятницу, 9 января.

Відео дня

На Солнце появилась большая корональная дыра Фото: NOAA

Напоминаем, что солнечные вспышки классифицируются по интенсивности излучения на классы A, B, C, M, X, где А – это самые слабые вспышки, а Х – самые сильные. Каждый класс делится на 9 категорий (например, C1-C9), но каждый класс в 10 раз мощнее предыдущего. Часто солнечные вспышки сопровождаются корональными выбросами массы.

Ученые ожидают, что 9 и, возможно, 10 января на Земле появится геомагнитная буря уровня G1 или G2. Магнитные бури разделяю на пять категорий по мощности: от незначительных, G1, до самых экстремальных, G5.

8 января на Солнце возникла вспышка класса С4.4 Фото: NOAA

Корональные выбросы массы — это крупные выбросы плазмы и магнитного поля из солнечной короны, то есть верхней части атмосферы Солнца. Они могут выбрасывать миллиарды тонн коронального вещества в космос. Корональные выбросы массы движутся от Солнца с различной скоростью, некоторые достигают Земли всего за 15-18 часов, а другим требуются дни, чтобы добраться до нашей планеты. Эти потоки плазмы увеличиваются в размерах по мере удаления от Солнца, и более крупные из них могут достигать размеров, составляющих почти четверть пространства между Землей и Солнцем, к моменту достижения нашей планеты.

Когда корональные выбросы массы сталкиваются с магнитным полем Земли, то это вызывает геомагнитную бурю, которая может привести к различным последствиям в зависимости от количества энергии, попадающей на Землю, и угла падения.

Магнитные бури вызывают появление полярного сияния, но они также могут нанести значительный вред электронике, электросетям, а также спутниковой и радиосвязи.

Ученые считают, что эта магнитная буря может привести к незначительным колебаниям в электросетях, особенно в северных широтах. Также возможны незначительные последствия для работы спутников. Полярные сияния могут быть видны южнее, чем обычно.

Ученые анализируют различные данные о Солнце, полученные с космических аппаратов, чтобы определить, какие последствия может иметь геомагнитная буря.

Как уже писал Фокус, ученые решили давнюю загадку Солнца. Они обнаружили, что создает загадочное гамма-излучение во время солнечных вспышек.

Также Фокус писал о том, что миллиарды лет назад на Земле существовали ядерные реакторы. За два миллиарда лет до того, как люди впервые расщепили атом, Земля уже сделала это и использовала свои собственные ядерные реакторы. И они работали сотни тысяч лет.