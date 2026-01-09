NASA проведет первую в истории медицинскую эвакуацию экипажа с МКС: что известно

Экипаж Международной космической станции из четырех человек вернется на Землю в ближайшие дни, раньше запланированного срока. Впервые в истории астронавты покинут орбитальную станцию ​​досрочно из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

NASA объявило о том, что с Международной космической станции (МКС) досрочно вернутся на Землю четыре астронавта миссии Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. Это будет первая в истории МКС медицинская эвакуация экипажа за 25 лет, с тех пор как орбитальная станция принимает астронавтов с ноября 2000 года. В NASA говорят, что пострадавший астронавт находится в стабильном состоянии и с ним все должно быть в порядке, пишет Space.

NASA досрочно завершает миссию Crew-11 и экипаж из четырех астронавтов должен вернуться на Землю в ближайшие дни, хотя они должны были вернуться в начале или середине февраля. Дело в том, что у одного из членов экипажа МКС, имя которого не называют, возникли проблемы со здоровьем, которые невозможно решить на орбите. При этом сообщается, что состояние здоровья астронавта стабильное. Поэтому было принято решение вернуть астронавтов домой раньше запланированного срока.

В состав миссии Crew-11 входят астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, японец Кимия Юи и россиянин Олег Платонов. Они прибыли на МКС 2 августа на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.

По словам главы NASA Джареда Айзекмана, экипаж выполнил все потравленные задачи на орбите и когда завершится подготовка космического корабля к отлету и позволят погодные условия на Земле, то астронавты вернутся домой. Это может произойти уже в ближайшие дни, хотя точная дата возвращения экипажа МКС еще не определена.

Экипаж миссии Crew-11. Слева направо: Олег Платонов, Майк Финк, Зена Кардман и Кимия Юи Фото: SpaceX

Проблема со здоровьем у одного из астронавтов возникла 7 января. Тогда NASA приняло решение отменить запланированный выход в открытый космос для обслуживания МКС астронавтов Кардман и Финка.

Главный врач NASA Джеймс Полк заявил, что проблема со здоровьем у неназванного астронавта не имеет никакого отношения к выходу в открытый космос или подготовке к нему. То есть астронавт не получил травму и в основном это медицинская проблема, связанная с пребыванием в условиях невесомости.

Хотя это будет первая в истории медицинская эвакуация экипажа с МКС, по словам Полка, статистическое моделирование предполагает, что подобный инцидент должен происходить примерно раз в три года.

Следующая миссия Crew-12 с четырьмя астронавтами должна отправиться на МКС в середине февраля. NASA рассматривает возможность того, что этот полет состоится раньше, но для начала нужно вернуть домой экипаж миссии Crew-11.

После того, как астронавты миссии Crew-11 покинут МКС, то некоторое время на борту орбитальной станции будет находится всего три человека: астронавт NASA Кристофер Уильямс, а также россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Эти трое прибыли на МКС 27 ноября на российском космическом корабле "Союз" и должны вернуться на Землю летом.

