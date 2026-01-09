Загадкова діра на Марсі може стати притулком для людей: що побачив апарат NASA (фото)

Діра на Марсі може стати ключем до виживання астронавтів на Червоній планеті. Це може бути вхід до підземного сховища, яке може захистити людей від небезпечного навколишнього середовища.

Вчені NASA за допомогою орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter виявили загадкову дірку на поверхні Марса, і вони й гадки не мають, що знаходиться всередині. Ця яма розташована поруч із горою Арсія, одним із величезних вулканів на Червоній планеті. Вчені вважають, що цей отвір може бути світловим люком, що веде до великої мережі лавових трубок. Лавові трубки — це природні печери, утворені лавою, що тече. На Землі вони служать притулком для багатьох форм життя, а на Марсі вони можуть стати потенційним місцем для будівництва баз. Ці геологічні утворення зможуть захистити астронавтів від радіації та різких перепадів температур, пише ZME Science.

На Марсі існує безліч небезпек, здатних убити будь-якого астронавта. Оскільки тиск на Марсі становить лише 0,7% від земного, людям довелося б постійно перебувати в скафандрі або жити в спеціальній камері. Без цих запобіжних заходів кисень не циркулюватиме в крові, що може призвести до смертельних наслідків.

Головною проблемою для людини на Марсі є радіація. Хоча Марс розташований далі від Сонця, ніж Земля, відсутність магнітного поля і його розріджена атмосфера означають, що він піддається набагато вищим рівням радіації, ніж наша планета. Рівень радіації на Марсі щонайменше у 2,5 раза вищий, ніж той, з яким стикаються астронавти на Міжнародній космічній станції.

Будь-яка спроба колонізації Червоної планети потребуватиме заходів щодо мінімізації радіаційного опромінення. Деякі вчені сидить, що потрібно буде побудувати бази під поверхнею Марса, що забезпечить необхідний захист астронавтів.

Водночас Червона планета всіяна глибокими ямами, печерами і лавовими трубками, які можуть служити щитом від радіації. Обвалені ділянки лавових трубок, які називаються світловими люками, можуть забезпечувати доступ до цих підземних сховищ. Саме таким природним притулком може бути виявлена діра на Марсі.

Ця яма має діаметр лише кілька метрів і розташована в провінції Фарсіда, великій вулканічній рівнині, що простягається на тисячі кілометрів. Ця область колись була дуже вулканічно активною, тому вчені припускають, що яма є світловим люком у лавову трубку.

З іншого боку, це може бути просто циліндрична яма. Це підвищує ймовірність того, що отвір може бути просто кратером. Ці кратери утворюються, коли тріщини у вулканічних породах розширюються і обвалюються, не надаючи доступу до підземних камер.

Чи веде ця діра на Марсі до більшої підземної печери? У вчених поки що немає однозначної відповіді. Планетологи мають більше інформації про лавові трубки на Місяці, ніж на Марсі. Деякі місячні лавові трубки стабільні й існують навіть плани з розміщення там астронавтів у спеціальних житлових модулях.

Марс, з його слабшою гравітацією, повинен мати більші лавові трубки. Це забезпечило б надзвичайно цінний притулок для астронавтів на Червоній планеті.

Ця загадкова яма поруч із горою Арсія може надати ключ до виживання астронавтів на Марсі. Майбутні роботизовані місії, призначені для дослідження цих потенційних підземних світів, матимуть вирішальне значення для розкриття їхніх таємниць.

