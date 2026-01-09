Загадочная дыра на Марсе может стать убежищем для людей: что увидел аппарат NASA (фото)

Дыра на Марсе может стать ключом к выживанию астронавтов на Красной планете. Это может быть вход в подземное убежище, которое может защитить людей от опасной окружающей среды.

Ученые NASA с помощью орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter обнаружили загадочную дыру на поверхности Марса, и они понятия не имеют, что находится внутри. Эта яма находится рядом с горой Арсия, одним из огромных вулканов на Красной планете. Ученые считают, что это отверстие может быть световым люком, ведущим к обширной сети лавовых трубок. Лавовые трубки — это природные пещеры, образованные текущей лавой. На Земле они служат убежищем для многих форм жизни, а на Марсе они могут стать потенциальным местом для строительства баз. Эти геологические образования смогут защитить астронавтов от радиации и резких перепадов температур, пишет ZME Science.

На Марсе существует множество опасностей, способных убить любого астронавта. Поскольку давление на Марсе составляет всего 0,7% от земного, людям пришлось бы постоянно находится в скафандре или жить в специальной камере. Без этих мер предосторожности кислород не будет циркулировать в крови, что может привести к смертельным последствиям.

Главной проблемой для человека на Марсе является радиация. Хотя Марс находится дальше от Солнца, чем Земля, отсутствие магнитного поля и его разреженная атмосфера означают, что он подвергается гораздо более высоким уровням радиации, чем наша планета. Уровень радиации на Марсе как минимум в 2,5 раза выше, чем тот, с которым сталкиваются астронавты на Международной космической станции.

Любая попытка колонизации Красной планеты потребует мер по минимизации радиационного облучения. Некоторые ученые сидит, что нужно будет построить базы под поверхностью Марса, что обеспечит необходимую защиту астронавтов.

В то же время Красная планета усеяна глубокими ямами, пещерами и лавовыми трубками, которые могут служить щитом от радиации. Обрушившиеся участки лавовых трубок, которые называются световыми люками, могут обеспечивать доступ к этим подземным убежищам. Именно таким естественным убежищем может быть обнаруженная дыра на Марсе.

Эта яма имеет диаметр всего несколько метров и находится в провинции Фарсида, обширной вулканической равнине, простирающейся на тысячи километров. Эта область когда-то была очень вулканически активна, поэтому ученые предполагают, что яма является световым люком в лавовую трубку.

С другой стороны, это может быть просто цилиндрическая яма. Это повышает вероятность того, что отверстие может быть просто кратером. Эти кратеры образуются, когда трещины в вулканических породах расширяются и обрушиваются, не предоставляя доступа к подземным камерам.

Ведет ли эта дыра на Марсе к более крупной подземной пещере? У ученых пока нет однозначного ответа. Планетологи имеют больше информации о лавовых трубках на Луне, чем на Марсе. Некоторые лунные лавовые трубки стабильны и существуют даже планы по размещению там астронавтов в специальных жилых модулях.

Марс, с его более слабой гравитацией, должен иметь более крупные лавовые трубки. Это обеспечило бы чрезвычайно ценное убежище для астронавтов на Красной планете.

Эта загадочная яма рядом с горой Арсия может предоставить ключ к выживанию астронавтов на Марсе. Будущие роботизированные миссии, предназначенные для исследования этих потенциальных подземных миров, будут иметь решающее значение для раскрытия их тайн.

