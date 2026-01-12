NASA срочно возвращает астронавтов с орбиты: названа дата, что произошло (фото)

Космическое агентство США впервые в истории досрочно заканчивает миссию экипажа МКС из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов. NASA назвало дату, когда четверо астронавтов раньше срока вернутся домой.

Стало известно, когда состоится первая в истории Международной космической станции (МКС) медицинская эвакуация ее экипажа. NASA объявило, что четверо астронавтов миссии Crew-11 отправятся на Землю в среду, 14 января. Космический корабль Crew Dragon должен приводнится у побережья Калифорнии в четверг 15 января у побережья Калифорнии, если позволят погодные условия, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 покинет МКС 14 января примерно в полночь по Киеву и совершит приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии примерно в 10:40 по Киеву. График зависит от погодных условий.

Відео дня

На Землю вернутся астронавты NASA Майкл Финк и Зена Кардман, японский астронавт Кимия Юи и российский астронавт Олег Платонов. Этот квартет прибыл на МКС 2 августа и должен был вернуться домой в середине февраля, но в итоге шестимесячная миссия будет завершена досрочно.

Как уже писал Фокус, 7 января NASA отменило очередной выход в открытый космос, запланированный на 8 января, который должны были совершить Финк и Кардман. Оказалось, что у одного из астронавтов возникли проблемы со здоровьем. Затем было принято решение, как уже писал Фокус, вернуть экипаж миссии Crew-11 домой раньше срока, чтобы лучше диагностировать лечить эту проблему со здоровьем. Но в NASA не назвали имя пострадавшего астронавта и в чем именно заключается проблема со здоровьем.

Экипаж миссии Crew-11. Слева направо: Олег Платонов, Майк Финк, Зена Кардман и Кимия Юи Фото: SpaceX

Джеймс Полк, главный врач NASA, заявил, что астронавт не получил травму во время подготовки к выходу в открытый космос, но эту проблему со здоровьем не удастся решить на МКС.

Астронавты миссии Crew-11 должны были оставаться на МКС до середины февраля, чтобы дождаться сменный экипаж из миссии Crew-12. Сейчас в NASA рассматривают возможность того, что новый экипаж прибудет на МКС раньше, если это будет возможно.

После того, как экипаж миссии Crew-11 покинет орбитальную станцию, на ее борту останутся всего три астронавта: Кристофер Уильямс из NASA, а также россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, которые прибыли на МКС 27 ноября на борту российского космического корабля "Союз".

Это очень маленький экипаж, учитывая, что обычное количество астронавтов на МКС должно составлять 7 человек. Но это не беспрецедентный случай. До 2009 года базовый размер экипажа МКС составлял три человека, после чего он был удвоен до шести, но теперь астронавтов должно быть семь.

МКС непрерывно принимает астронавтов с ноября 2000 года. Но только в начале 2026 году будет проведена первая в истории орбитальной станции медицинская эвакуация экипажа.

Как уже писал Фокус, загадочная дыра на Марсе может стать убежищем для людей. Дыра на Марсе может стать ключом к выживанию астронавтов на Красной планете. Это может быть вход в подземное убежище, которое может защитить людей от опасной окружающей среды.