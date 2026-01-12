Полет в космос индийской ракеты PSLV второй раз подряд закончился катастрофой: что известно

Четырехступенчатая ракета-носитель PSLV не смогла вывести на орбиту военный спутник и еще 15 полезных нагрузок. Второй раз подряд возникла проблема с двигателем третьей ступени.

Впервые с мая 2025 года индийская ракета-носитель PSLV была запущена в космос в понедельник, 12 января, в 6:48 по Киеву с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. Но второй запуск подряд оказался неудачным. На борту ракеты находились военный спутник и другие полезные нагрузки, пишет Space.

Первый запуск четырехступенчатой ракеты-носителя PSLV состоялся в 1993 году. После аварии в мае 2025 года эта ракета полетела в космос впервые. В прошлый раз во время неудачного запуска ракеты был потерян спутник наблюдения за Земле EOS-09 Индийской организации космических исследований (ISRO). Теперь же второй раз подряд у ракеты случилась авария после запуска.

Согласно заявлению ISRO, в двигателе третьей ступени ракеты во время полета возникла авария, а потому ракета начала отклонятся от заданной траектории. Сейчас идет анализ данных, чтобы выяснить, что произошло. В ISRO не предоставили никакой информации о дальнейшей судьбе ракеты, но, вероятно, она сгорела в атмосфере, но нет никаких подробностей. В мае 2025 года авария также возникла в двигателе третьей ступени ракеты PSLV.

Это уже четвертый неудачный запуск индийской 44-метровой ракеты-носителя из 64 полетов в космос.

На борту ракеты находился военный спутник EOS-N1 Фото: ISRO

Во время запуска 12 января на борту ракеты находился спутник EOS-N1 для наблюдения за Землей. Многие источники относят его к гиперспектральным спутникам, то есть он был разработан для изучения нашей планеты в сотнях различных длин волн света. И он предназначался для индийских военных, ведь спутник должен был предоставлять ценную разведывательную информацию.

Еще на борту ракеты находились 15 полезных нагрузок, которые должны были быть выведенными на околоземную орбиту. Среди них были спутник для наблюдения за Землей, созданный Таиландом и Великобританией, бразильский спутник, предназначенный для оказания помощи терпящим бедствие рыболовным судам, демонстрационный проект заправки на орбите от индийской компании и спускаемая капсула от испанской компании Orbital Paradigm.

Все полезные нагрузки направлялись на низкую околоземную орбиту, за исключением спускаемой капсулы, известной как KID (Kestrel Initial technology Demonstrator). Предполагалось, что она отделится от четвертой ступени ракеты PSLV в конце полета и вернется на Землю для приводнения в южной части Тихого океана.

За более чем 30 лет ракета PSLV успешно вывела на орбиту много космических аппаратов. Одними из самых известных являются лунный орбитальный зонд "Чандраян-1", запущенный в 2008 году и первый индийский космический аппарат, предназначенный для изучения Солнца Aditya-L1, запущенный в 2023 году.

