Британская компания запустила первый космический завод по производству полупроводников

Компания Space Forge на борту космического аппарата ForgeStar-1 произвела свою первую плазму. Это первый в мире подобный опыт и важный шаг на пути к реализации концепции компании по созданию полупроводников в космосе. Это может произвести революцию в будущих электронных технологиях, пишет Space.

Британская компания Space Forge запустила космический аппарат ForgeStar-1 в июне 2025 года для демонстрации технологии производства полупроводников в космосе. Согласно сообщению компании, в конце декабря космический аппарат ForgeStar-1 размером с микроволновку печь впервые запустил свою миниатюрную печь и создал плазму с температурой 1000 градусов Цельсия. В будущем такая плазма поможет SpaceForge создавать сверхэффективные полупроводники в космосе.

Компания SpaceForge планирует использовать аналогичную печь на будущем космическом аппарате для производства новых полупроводников в невесомости. Ранее подобные эксперименты проводились только на борту Международной космической станции (МКС).

Производство плазмы подтверждает, что экстремальные условия, необходимые для выращивания кристаллов в газовой фазе, а это ключевой элемент производства полупроводников, теперь могут быть созданы на низкой околоземной орбите.

Благодаря отсутствию гравитации атомы в полупроводниках, выращенных в космосе, выравниваются настолько точно, что полученный материал обеспечивает превосходные характеристики по сравнению с любым материалом, произведенным на Земле. По оценкам Space Forge, повышение эффективности этих полупроводников может позволить сократить энергопотребление электронных устройств до 60%.

Полупроводники, основанные на редких материалах, таких как нитрид галлия, карбид кремния или алмаз, можно использовать в будущих системах связи, электронных устройствах и компьютерах следующего поколения.

Аппарат ForgeStar-1 пока только тестирует оборудование, необходимое для космического завода по производству полупроводников. Этот аппарат будет работать еще некоторое время, после чего будет спущен в атмосферу и сгорит там позже в этом году. До завершения миссии аппарат проведет дополнительные эксперименты для анализа поведения плазмы в условиях невесомости.

Компания Space Forge собирается отправить в космос космический аппарат ForgeStar-2, который будет производить первую партию полупроводников на орбите. Когда это произойдет пока неизвестно. Космический аппарат будет оснащен теплозащитным экраном, который позволит ему выдержать спуск в атмосферу и безопасно доставить ценный груз на Землю.

