На уникальных фотографиях запечатлена лиса на фоне легендарных финских "лисьих огней" (фото)
Охотник за полярным сиянием сделал удивительные фотографии, которые сочетают в себе финский фольклор и неожиданно любопытную лису.
В финском фольклоре северное полярное сияние возникает, когда мифическая лиса мчится по арктической тундре, поднимая снег в небо своим хвостом и заставляет его "гореть". Эти светящиеся искры, как гласит легенда, становятся полярными сияниями. Эта легенда отражена в в финском слове revontulet, которое означает полярное сияние и буквально переводится как "лисьи огни", пишет Space.
Эта древняя легенда кажется невероятно реальной на удивительных фотографиях, сделанных Деннисом Лехтоненом на севере Финляндии. На снимках видно яркое полярное сияние в небе и неожиданно любопытная лиса, которая кажется больше интересуется фотографом, чем световым шоу.
Несколько фотографий были сделаны в одну и ту же ночь, при лунном свете, освещающем арктический пейзаж. Еще одна фотография была сделана неделю спустя, когда лиса вернулась, чтобы снова посмотреть на полярное сияние. Однако в этот раз Лехтонен гнался за лисой, поскольку она украла его перчатки, которые он оставил, разбирая свою камеру.
"Всякий раз, когда я пытался приблизиться к ней, чтобы вернуть перчатки, она убегала, но в конце концов вернула их", — рассказал Лехтонен.
Лехтонен сделал фотографии недалеко от деревни Килписъярви, расположенной далеко за Полярным кругом и известной своим темным небом и частым появлением полярных сияний.
Полярные сияния возникают из-за того, что в атмосферу Земли на высокой скорости врезаются потоки заряженных частиц, выпущенных Солнцем. В основном это электроны. Наша планета защищена магнитным полем от попадания таких частиц, но на полюсах они все же проникают в атмосферу.
Когда электроны проникают в верхние слои атмосферы, то там они сталкиваются с молекулами кислорода, а также азота и выделяется энергия в виде яркого света.
