На уникальных фотографиях запечатлена лиса на фоне легендарных финских "лисьих огней" (фото)

Охотник за полярным сиянием сделал удивительные фотографии, которые сочетают в себе финский фольклор и неожиданно любопытную лису.

В финском фольклоре северное полярное сияние возникает, когда мифическая лиса мчится по арктической тундре, поднимая снег в небо своим хвостом и заставляет его "гореть". Эти светящиеся искры, как гласит легенда, становятся полярными сияниями. Эта легенда отражена в в финском слове revontulet, которое означает полярное сияние и буквально переводится как "лисьи огни", пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта древняя легенда кажется невероятно реальной на удивительных фотографиях, сделанных Деннисом Лехтоненом на севере Финляндии. На снимках видно яркое полярное сияние в небе и неожиданно любопытная лиса, которая кажется больше интересуется фотографом, чем световым шоу.

Відео дня

Несколько фотографий были сделаны в одну и ту же ночь, при лунном свете, освещающем арктический пейзаж Фото: space.com

Несколько фотографий были сделаны в одну и ту же ночь, при лунном свете, освещающем арктический пейзаж. Еще одна фотография была сделана неделю спустя, когда лиса вернулась, чтобы снова посмотреть на полярное сияние. Однако в этот раз Лехтонен гнался за лисой, поскольку она украла его перчатки, которые он оставил, разбирая свою камеру.

Еще одна фотография была сделана неделю спустя, когда лиса вернулась, чтобы снова посмотреть на полярное сияние Фото: space.com

"Всякий раз, когда я пытался приблизиться к ней, чтобы вернуть перчатки, она убегала, но в конце концов вернула их", — рассказал Лехтонен.

Лехтонен сделал фотографии недалеко от деревни Килписъярви, расположенной далеко за Полярным кругом и известной своим темным небом и частым появлением полярных сияний.

Полярные сияния возникают из-за того, что в атмосферу Земли на высокой скорости врезаются потоки заряженных частиц, выпущенных Солнцем. В основном это электроны. Наша планета защищена магнитным полем от попадания таких частиц, но на полюсах они все же проникают в атмосферу.

Когда электроны проникают в верхние слои атмосферы, то там они сталкиваются с молекулами кислорода, а также азота и выделяется энергия в виде яркого света.

Фокус уже писал о том, почему полярные сияния на Земле имеют разный цвет.

Также Фокус писал о том, что британская компания запустила первый космический завод по производству полупроводников. Ранее подобные эксперименты проводились только на борту Международной космической станции.