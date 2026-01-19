Як довго насправді можуть служити батареї електромобілів: дані дослідження

Електромобілі в усьому світі починають займати значну частку ринку і дедалі більше людей переходять на цей більш екологічний вид транспорту. І все ж питання про те, наскільки довго можуть служити батареї електромобілів, залишаються. Але тепер є відповідь.

Канадська компанія Geotab, що розробляє програмне забезпечення для управління автопарком для логістичних компаній, державних установ і "розумних міст", з 2020 року аналізує деградацію батарей в електромобілях. У своєму останньому дослідженні вона вивчила дані про стан батарей більш ніж 22 700 електромобілів 21 марки і моделі в реальних умовах експлуатації. Дослідження показало, як довго насправді можуть служити батареї електромобілів, пише New Atlas.

Нове дослідження компанії Geotab показало помірну середню швидкість деградації батарей у 2,3% на рік, що зовсім непогано. Компанія стверджує, що це відповідає терміну служби батареї в 13 років і більше.

Це означає, що після значного періоду експлуатації електромобіля, тобто понад 10 років, можна очікувати, що його батарея збереже майже 75% своєї ємності.

Це непогано, особливо якщо врахувати, що дослідження 2024 року, проведене страховою компанією The Zebra, показало, що в США люди володіють своїми автомобілями, що експлуатуються найдовше, в середньому близько восьми років. Зі свого боку, компанія Geotab заявляє, що це робить електромобілі чудовим варіантом для використання в автопарках і для індивідуальних власників.

Згідно із заявою Geotab, дані нового дослідження засвідчили, що темпи деградації батареї електромобіля варіюються залежно від моделі, способу зарядки, клімату і характеру використання транспортного засобу.

Використання швидких зарядних пристроїв для збільшення запасу ходу на сотні кілометрів за лічені хвилини, як правило, прискорює деградацію батареї швидше, ніж повільніша зарядка, оскільки перші підвищують температуру батареї під час процесу зарядки.

Цікаво, що в дослідженні компанії за 2024 рік було відзначено нижчий середній темп деградації батарей електромобілів — 1,8% на рік. Компанія Geotab пояснила це збільшенням обсягу даних, а також зростанням використання швидкої зарядки в досліджених автомобілях.

