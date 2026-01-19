Інопланетяни можуть запустити фінансову кризу на Землі: криптовалюта в зоні особливої уваги

Колишній аналітик Банку Англії, центрального банку Великої Британії, закликала главу банку розробити плани дій на випадок підтвердження існування інопланетян, щоб запобігти фінансовій кризі.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп нібито готує сенсаційну заяву. Він може підтвердити вже цього року, що інопланетяни насправді існують. Колишній аналітик Банку Англії Хелен Маккоу написала листа керуючому банку Ендрю Бейлі з рекомендацією підготуватися до фінансової кризи, яка може бути спровокована офіційною заявою Білого дому про існування інопланетян. Маккоу, раніше працювала у відділі фінансової безпеки банку і допомагала розробляти плани на випадок теоретичних економічних криз, таких як та, яку вона тепер розглядає як можливу в разі розкриття інформації про розумне інопланетне життя. Маккоу вважає, що заява такого масштабу викличе потрясіння на фінансових ринках і може спровокувати крах банків, а також громадянські заворушення. При цьому люди можуть почати переводити свої фінансові активи в криптовалюту, пише Gizmodo.

Донедавна припущення про те, що уряди деяких країн світу, особливо США, приховують існування інопланетян, було популярним серед прихильників теорії змови. Але низка високопоставлених американських чиновників, включно з держсекретарем Марко Рубіо, нещодавно висловили свою віру в можливість існування розумного інопланетного життя. Ці заяви були зроблені в документальному фільмі "Епоха розкриття інформації". Режисер фільму, Ден Фарах, висловив упевненість, що це лише питання часу, коли чинний президент США зробить заяву про те, що інопланетяни існують.

Маккоу вважає, що розкриття інформації про існування інопланетян може викликати широкомасштабний шок серед населення, тому необхідно заздалегідь підготуватися до економічних наслідків.

"Можлива крайня волатильність цін на фінансових ринках через катастрофічні прогнози або ейфорію, а також обвал довіри, якщо учасники ринку відчуватимуть невпевненість у тому, як оцінювати активи, використовуючи будь-які зі звичних методів. Якщо буде офіційна заява, і нам нададуть дуже чіткі докази, які ніхто не стане заперечувати, то в лічені години настане повна фінансова нестабільність", — каже Маккоу.

Маккоу вважає, що така заява може спровокувати паніку на ринках, масові вилучення вкладів і обвал банківської системи.

За словами Маккоу, якщо банки почнуть зазнавати краху, платіжна система завалиться, і на вулицях почнуться заворушення, тому що люди не зможуть заправити свої машини або купити продукти в супермаркеті. Вона підкреслила, що навіть за низької ймовірності такого сценарію було б безвідповідально до нього не готуватися.

Маккоу вважає, що люди можуть втратити довіру до традиційних активів і почати шукати альтернативи, включно з криптовалютами, зокрема біткоїном. Колишня аналітикиня Банку Англії також розповіла про те, що може статися з традиційною аналоговою альтернативою біткоїну — золотом. Дорогоцінні метали можуть втратити свій статус безпечних активів, якщо люди почнуть припускати, що нові космічні технології незабаром збільшать пропозицію дорогоцінних металів на ринку.

Золото в кінцевому підсумку може зіткнутися з істотним зниженням вартості через космічні проєкти з видобутку корисних копалин на астероїдах. Нові космічні технології можуть дозволити це зробити.

