Инопланетяне могут запустить финансовый кризис на Земле: криптовалюта в зоне особого внимания

Бывший аналитик Банка Англии, центрального банка Великобритании, призвала главу банка разработать планы действий на случай подтверждения существования инопланетян, чтобы предотвратить финансовый кризис.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп якобы готовит сенсационное заявление. Он может подтвердить уже в этом году, что инопланетяне на самом деле существуют. Бывший аналитик Банка Англии Хелен Маккоу написала письмо управляющему банка Эндрю Бейли с рекомендацией подготовиться к финансовому кризису, который может быть спровоцирован официальным заявлением Белого дома о существовании инопланетян. Маккоу, ранее работала в отделе финансовой безопасности банка и помогала разрабатывать планы на случай теоретических экономических кризисов, таких как тот, который она теперь рассматривает как возможный в случае раскрытия информации о разумной инопланетной жизни. Маккоу считает, что заявление такого масштаба вызовет потрясения на финансовых рынках и может спровоцировать крах банков, а также гражданские беспорядки. При этом люди могут начать переводить свои финансовые активы в криптовалюту, пишет Gizmodo.

До недавнего времени предположения о том, что правительства некоторых стран мира, особенно США, скрывают существование инопланетян, было популярно среди сторонников теории заговора. Но ряд высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря Марко Рубио, недавно выразили свою веру в возможность существования разумной инопланетной жизни. Эти заявления были сделаны в документальном фильме "Эпоха раскрытия информации". Режиссер фильма, Дэн Фарах, выразил уверенность, что это лишь вопрос времени, когда действующий президент США сделает заявление о том, что инопланетяне существуют.

Маккоу считает, что раскрытие информации о существовании инопланетян может вызвать широкомасштабный шок среди населения, поэтому необходимо заранее подготовиться к экономическим последствиям.

"Возможна крайняя волатильность цен на финансовых рынках из-за катастрофических прогнозов или эйфории, а также обвал доверия, если участники рынка будут испытывать неуверенность в том, как оценивать активы, используя какие-либо из привычных методов. Если будет официальное заявление, и нам представят очень четкие доказательства, которые никто не станет оспаривать, то в считанные часы наступит полная финансовая нестабильность", — говорит Маккоу.

Маккоу считает, что такое заявление может спровоцировать панику на рынках, массовые изъятия вкладов и обвал банковской системы.

По словам Маккоу, если банки начнут терпеть крах, платежная система рухнет, и на улицах начнутся беспорядки, потому что люди не смогут заправить свои машины или купить продукты в супермаркете. Она подчеркнула, что даже при низкой вероятности такого сценария было бы безответственно к нему не готовиться.

Маккоу считает, что люди могут утратить доверие к традиционным активам и начать искать альтернативы, включая криптовалюты, в частности биткоин. Бывший аналитик Банка Англии также рассказала о том, что может произойти с традиционной аналоговой альтернативой биткоину — золотом. Драгоценные металлы могут потерять свой статус считающихся безопасными активами, если люди начнут предполагать, что новые космические технологии вскоре увеличат предложение драгоценных металлов на рынке.

Золото в конечном итоге может столкнуться с существенным снижением стоимости из-за космических проектов по добыче полезных ископаемых на астероидах. Новые космические технологии могут позволить это сделать.

