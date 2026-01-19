На Марсе люди могут выжить благодаря углекислому газу: как это возможно

Ученые нашли способ сократить расходы на полет на Марс с помощью богатой углекислым газом атмосферы Красной планеты. Астронавты на Марсе смогут создавать детали жилищ и оборудования используя то, чего у них будет в изобилии.

Ученые обнаружили, что углекислый газ (CO2), главный компонент атмосферы Марса может заменить дорогостоящий аргон при печати металлических деталей. Это может значительно сократить расходы на марсианские миссии и позволить создать устойчивую инфраструктуру на Красной планете. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Indian Defence Review.

Исследование, в котором внимание уделялось печати из нержавеющей стали 316L, широко используемого промышленного сплава, показало, что металлические детали, изготовленные в среде из углекислого газа, являются удивительно прочными. Хотя они и не такие прочные, как детали, изготовленные с использованием аргона, они все же более прочные, чем детали, напечатанные в атмосферном воздухе Земли.

Доставка любых материалов на Марс – это очень сложно с точки зрения логистики, да к тому и очень дорогое занятие. Ученые считают, что астронавтам, которые отправятся на Марс, возможно, не придется брать с собой огромные запасы аргона, необходимого для 3D-печати металлический изделий, из которых можно создать компоненты жилищ и разнообразное оборудование.

Исследование было сосредоточено на процессе, называемом селективным лазерным плавлением, который основан на высоких температурах для сплавления металлического порошка в твердые детали.

На Земле селективное лазерное плавление проводится в среде из аргона, чтобы предотвратить окисление металла во время печати. ​​Кислород приводит к хрупкости и снижению прочности материалов. Но на Марсе аргона практически нет. Поэтому ученые считают, что в качестве замены можно использовать углекислый газ, который составляет 95% атмосферы Красной планеты.

Ученые провели несколько экспериментов, сравнивая три среды для печати металлических изделий: аргоновую, из углекислого газа и окружающий воздух. Исследователи хотели определить насколько хорошо каждый газ защищает расплавленный металл от окисления и помогает деталям сохранять заданную форму.

Хотя аргон по-прежнему демонстрировал наилучшие результаты, достигая 98% эффективности в создании прочных металлических деталей, углекислый газ показал 85% эффективности. Детали, изготовленные в среде из углекислого газа, оказались прочнее, чем напечатанные в среде из обычного земного воздуха. Ученые пришли к выводу, что углекислый газ не окисляет металл так агрессивно, как это делает богатый кислородом земной воздух.

Печать важных металлических деталей непосредственно в среде из углекислого газа на Марсе не потребует дополнительного оборудования и дорогостоящего аргона, говорят ученые. Этот метод может стать важным шагом вперед на пути к развитию автономного производства на Марсе, ведь чтобы доставить необходимые материалы на Красную планету придется потратить около девяти месяцев. А так астронавты могут выйти на некоторое самообеспечение, считают авторы исследования.

