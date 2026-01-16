Марс оказывает неожиданное влияние на Землю: люди могли выглядеть иначе

Ученые выяснили, что Марс оказывает неожиданно большое влияние на климат нашей планеты. Возможно, если бы не было Марса, то люди и все животные выглядели бы по-другому.

Как показало новое исследование, гравитация Марса оказывает удивительно большое влияние на Землю, воздействуя на наклон ее оси и орбиту, по которой наша планета вращается вокруг Солнца. Это способствует появлению климатических циклов, которые длятся миллионы лет. Исследование опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, пишет New Atlas.

Климат Земли менялся между ледниковыми периодами и более теплыми периодами на протяжении миллионов лет, что обусловлено изменениями орбиты, по которой наша планета вращается вокруг Солнца, и наклона ее оси. Эти изменения известны как циклы Миланковича. Эти циклы и долгосрочные изменения климата на Земле обусловлены гравитационным притяжением Венеры и Юпитера. Но оказалось, что Марс также оказывает значительное гравитационное влияние на Землю, что приводит к изменениям климата.

Циклы Миланковича длятся сотни тысяч и даже несколько миллионов лет и в это время возникают ледниковые периоды, связанные с тем, что орбита Земли становится более эллиптической. Это приводит к значительному изменению расстояния между Землей и Солнцем в течение года, в результате чего уровень солнечного излучения, достигающего нас, снижается. Эти циклы достаточно хорошо изучены, но новое моделирование показало, что Марс также оказывает значительное влияние на климат Земли.

По словам ученых, они думали, что Марс оказывает незначительное влияние на нашу планету, но оказалось, к удивлению, исследователей, что это не так. Моделирование показало, что, если убрать из Солнечной системы Марс, то самый большой цикл Миланковича, который длится 430 000 не изменится. Но исчезнут два других цикла Миланковича с периодами 100 000 и 2,4 миллиона лет соответственно.

Моделирование показывает, что без Марса частые и интенсивные переходы между глубокими ледниковыми периодами и теплыми межледниковыми периодами, которые мы наблюдали в течение последних 2,6 миллионов лет, не происходили бы.

Вместо этого Марс контролирует Большой цикл, длящийся 2,4 миллиона лет, который можно наблюдать в глубоководных отложениях, где видны перерывы, когда глубоководные течения становятся настолько сильными, что размывают морское дно, препятствуя накоплению осадочных пород. Этот цикл запускает механизмы, которые делают ледниковые периоды более ледяными, а теплые периоды — более теплыми, и переход между ними — более резким.

Этот цикл существует только потому, что Марс обладает достаточной массой для создания необходимого гравитационного резонанса с нашей планетой. Этот цикл, связанный с медленным изменением орбиты Земли и наклона ее оси, влияет на количество солнечного света, получаемого нашей планетой в течение миллионов лет.

По словам ученых, расположение Марса в Солнечной системе усиливает его влияние на Землю. При этом Марс оказывает большее влияние, чем можно было бы ожидать. Авторы исследования говорят, что неизвестно был бы климат Земли достаточно стабильным для развития сложной жизни без присутствия Марса. Возможно, если бы Марса не было, то люди и животные выглядели бы по-другому.

