Марс чинить несподіваний вплив на Землю: люди могли виглядати інакше

Учені з'ясували, що Марс має несподівано великий вплив на клімат нашої планети. Можливо, якби не було Марса, то люди і всі тварини виглядали б по-іншому.

Як показало нове дослідження, гравітація Марса чинить напрочуд великий вплив на Землю, впливаючи на нахил її осі та орбіту, за якою наша планета обертається навколо Сонця. Це сприяє появі кліматичних циклів, які тривають мільйони років. Дослідження опубліковано в журналі Publications of the Astronomical Society of the Pacific, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Клімат Землі змінювався між льодовиковими періодами і більш теплими періодами впродовж мільйонів років, що зумовлено змінами орбіти, якою наша планета обертається навколо Сонця, і нахилу її осі. Ці зміни відомі як цикли Міланковича. Ці цикли і довгострокові зміни клімату на Землі зумовлені гравітаційним тяжінням Венери і Юпітера. Але виявилося, що Марс також чинить значний гравітаційний вплив на Землю, що призводить до змін клімату.

Відео дня

Цикли Міланковича тривають сотні тисяч і навіть кілька мільйонів років і в цей час виникають льодовикові періоди, пов'язані з тим, що орбіта Землі стає більш еліптичною. Це призводить до значної зміни відстані між Землею і Сонцем протягом року, внаслідок чого рівень сонячного випромінювання, що досягає нас, знижується. Ці цикли досить добре вивчені, але нове моделювання показало, що Марс також має значний вплив на клімат Землі.

За словами вчених, вони думали, що Марс має незначний вплив на нашу планету, але виявилося, на подив дослідників, що це не так. Моделювання показало, що, якщо прибрати з Сонячної системи Марс, то найбільший цикл Міланковича, який триває 430 000, не зміниться. Але зникнуть два інших цикли Міланковича з періодами 100 000 і 2,4 мільйона років відповідно.

Моделювання показує, що без Марса часті та інтенсивні переходи між глибокими льодовиковими періодами і теплими міжльодовиковими періодами, які ми спостерігали протягом останніх 2,6 мільйонів років, не відбувалися б.

Замість цього Марс контролює Великий цикл, що триває 2,4 мільйона років, який можна спостерігати в глибоководних відкладеннях, де видно перерви, коли глибоководні течії стають настільки сильними, що розмивають морське дно, перешкоджаючи накопиченню осадових порід. Цей цикл запускає механізми, які роблять льодовикові періоди більш крижаними, а теплі періоди — більш теплими, і перехід між ними — більш різким.

Цей цикл існує тільки тому, що Марс має достатню масу для створення необхідного гравітаційного резонансу з нашою планетою. Цей цикл, пов'язаний з повільною зміною орбіти Землі і нахилу її осі, впливає на кількість сонячного світла, яке отримує наша планета протягом мільйонів років.

За словами вчених, розташування Марса в Сонячній системі посилює його вплив на Землю. При цьому Марс має більший вплив, ніж можна було б очікувати. Автори дослідження кажуть, що невідомо чи був би клімат Землі достатньо стабільним для розвитку складного життя без присутності Марса. Можливо, якби Марса не було, то люди і тварини виглядали б по-іншому.

Як уже писав Фокус, вчені виявили понад 6000 планет за межами Сонячної системи. Нове дослідження припускає, що деякі з них можуть бути зовсім не планетами, а замаскованими первинними чорними дірами.