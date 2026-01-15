Те, що астрономи вважали планетами, може бути більш екзотичними об'єктами

Учені виявили понад 6000 планет за межами Сонячної системи. Нове дослідження припускає, що деякі з них можуть бути зовсім не планетами, а замаскованими первинними чорними дірами.

Астрономи вважають, що якщо об'єкт має масу планети і чинить гравітаційне тяжіння на свою зірку, то він має бути планетою. Але, можливо, деякі з виявлених світів поза Сонячною системою є зовсім не планетами. Астрономи вважають, що це можуть бути більш екзотичні об'єкти з раннього Всесвіту, а саме маленькі первинні чорні діри. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Первинні чорні діри — це не звичайні чорні діри, які з'явилися після смерті масивних зірок. Вони являють собою гіпотетичні залишки самого Великого вибуху, які утворилися, коли новонароджений Всесвіт являв собою хаотичний, енергетичний "суп", що перебуває під високим тиском. Ці маленькі чорні діри можуть мати масу Землі або Юпітера, але бути розміром із грейпфрут, тобто мати діаметр 10-15 см.

Сучасні методи пошуку планет за межами Сонячної системи добре вимірюють масу, але гірше визначають фізичний розмір планети. Наприклад, учені часто використовують метод, який включає спостереження за "коливаннями" зірки через вплив гравітації сусіднього об'єкта. Якщо коливання велике, то об'єкт має велику масу, і навпаки, маленьке коливання передбачає маленьку масу.

Проблема в тому, що планета з масою Юпітера і чорна діра з масою Юпітера демонструють абсолютно однакові коливання.

У спробі розділити ці два явища автори нового дослідження вивчили планети, які були виявлені за допомогою таких коливань, але їх ніколи не спостерігали тоді, коли вони проходять на тлі своєї зірки.

Коли планета проходить перед зіркою, вона блокує частину її світла, що дає змогу визначити розмір планети. Якщо об'єкт притягує своєю гравітацією зірку, але ніколи не блокує світло, це може бути пов'язано з тим, що він занадто маленький, щоб його можна було побачити, або ж це чорна діра.

Астрономи з'ясували, що кілька планет можуть бути замаскованими чорними дірами. Ці об'єкти досить масивні, щоб викликати коливання своїх зірок, але їх не можна побачити.

Вчені визнають, що ці кандидати на роль чорної діри є лише репрезентативними варіантами, а не остаточною вибіркою маленьких чорних дір. Більшість із них, імовірно, виявляться звичайними планетами, які мають такі орбіти, що це не дає змоги побачити їх на тлі своїх зірок. І все ж деякі з цих планет можуть бути первинними чорними дірами.

Автори дослідження кажуть, що майбутній космічний телескоп Роман (Roman Space Telescope), допоможе отримати додаткову інформацію про планети, які можуть виявитися чорними дірами.

Астрономи можуть виявити, що одна з цих чорних дір випаровується під впливом випромінювання Гокінга, процесу, коли чорні діри повільно втрачають енергію, поки не зникнуть.

Астрономи можуть виявити, що одна з цих чорних дір випаровується під впливом випромінювання Гокінга, процесу, коли чорні діри повільно втрачають енергію, поки не зникнуть.